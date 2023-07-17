عبارة من 4 كلمات يستخدمها الأذكياء عاطفيًا ليتذكّروا ويتعلّموا من تفاصيل كل لقاء

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وطن-في الحقيقة، نحن نعيش في مجتمع يصعب فيه الانفصال، حتى في أثناء الإجازات، فدائمًا ما هناك سبيل للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا، للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام أو للتدخل لحل حتى المشاكل بسيطة.

وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإنه من المهم الاستمتاع الكامل باللحظة التي تعيشها والتعلم من كل تجربة تمرّ في أثناء وجودك في عطلة بمفردك أومع العائلة، وفق ما نشره موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي.

وفي الواقع، هناك عبارة يابانية رائعة متكونة من 4 كلمات كلمات؛ وهي “Ichi-go ichi-e”، والتي تُترجم إلى “الحياة مرة في العمر”. والمقصود منها هو عيش اللحظة بكل تفاصيلها، فربما يكون اللقاء مع شخص ما، مرة واحدة في العمر ولن يتكرّر، فاعتنم الفرصة للتعلّم.

لماذا هذه العبارة ذات قيمة كبيرة؟ وكيف يمكن أن تساعدنا في حياتنا اليومية؟

عبارة “مرة في العمر” كلمة قالها الموسيقار كيشي باشي. فخلال مقابلة مع بودكاست The Reach، أوضح باشي المفهوم بأنه قائم على عبارة “مرة واحدة، لقاء واحد”. يكمن جمال عبارة: “Ichi-go ichi-e” في بساطته، وفقًا لباشي، إذ يتعلق الأمر بالاستمتاع بكل ثانية من الحياة فقط.

لقد ساعده مفهوم “مرة واحدة في العمر” في مساعيه الإبداعية. فعلى سبيل المثال، من السهل على الفنانين التعلق بفكرة إنشاء تحفة فنية بدلاً من مجرد الاستمتاع بالعملية الإبداعية. ومع ذلك، غالبًا ما يتم في هذه العملية إحياء التحفة الفنية، حسبما ترجمته “وطن“.

ويقول باشي: “إن فنك، سواء كان رواية، أو لوحة، أو قطعة فنيّة؛ هو مجرد لقطة سريعة من لحظتك الإبداعية. وإذا أدركت أهميّة هذه اللحظة، فإنها تقلّل بشكل كبير من القلق الذي قد تشعر به بشأن السعي المستمر لتحقيق الكمال، وهو أمر شبه مستحيل”.

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وهذا درس أساسي؛ لأن ما تراه سابقًا على أنه “خطأ” هو ما يجعلك فريدًا من نوعك ومبدعًا وقويًا اليوم؛ وهي صفات يقدرها الآخرون فيك. لذلك عندما تركز انتباهك على اللحظة بدلاً من النتيجة، فإن هذا يزيد من إبداعك و قدرتك على القيام بمهامك على أحسن وجه.

كيف تكون حاضرًا وتتعلم من الآخرين؟

هناك فائدة أخرى لمفهوم “الحياة مرة واحدة”: فهذه العبارة تساعدك على أن تكون حاضرًا مع الأشخاص الذين تتفاعل معهم وتتعلم منهم. وهذا المهم في وقت يكون فيه من المغري أن تشتت انتباهنا شاشاتنا بدلاً من إعطاء اهتمامنا الكامل لمن معنا. ولكن بقدر ما نعتقد أننا نستطيع القيام بمهام متعددة في آن واحد، فإن الأبحاث تثبت أنه لا يمكننا التركيز إلا على شيء واحد في كل مرة.

كما أنه عندما نضع أجهزتنا الإلكترونية جانبًا، لاسيما عندما يتحدث أحدهم إلينا، فإننا نرسل رسالة قوية، تفيد أننا نقدر ما يقوله الشخص ونريد أن نوليه اهتمامنا الكامل.

كيف تتذكر وتتعلم من اللحظات المهمة؟

حتى إذا واجهنا موقفًا مشابهًا لتجربة سابقة، فستكون النتيجة دائمًا مختلفة في كل مرة. لذا، فإن الدرس الذي نستخلصه من عبارة “مرة واحدة في العمر”، أن كل لحظة فريدة ولها قيمة.

عندما ندرك هذا، فإننا نأخذ الوقت الكافي للتفكير في كل تجربة مهمة نعيشها، وحتى بعد ذلك، ما يسمح لنا أن نعيش اللحظة ونستمتع بها كما هي، ثم نأخذ بعض الوقت للتفكير في معنى هذه التجربة. وهذا من شأنه أن يساعدنا على حفر هذه التجربة في أذهاننا والتعلم منها في المستقبل. تماماً كما كتب عالم النفس الإستوني البارز إندل تولفينج، إذ تطرق كثيرًا إلى هذا النوع من “السفر عبر الزمن الذهني”، والقدرة على التفكير والتعلم من الأحداث الماضية.

وعلى الرغم من أن التجربة يمكن أن تكون سلبية في بعض الأحيان، فلا يزال من الممكن أن تكون ذات قيمة، إذ يمكن أن تساعدنا في تذكر الأشخاص والأماكن والمواقف التي نريد تجنبها، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والتقنيات التي يجب الابتعاد عنها.

لذا، اليوم، تذكر هذه الكلمات الأربع القوية: “مرة واحدة في العمر”.

وختم الموقع بالقول إن، ترسيخ هذه العبارة في عقلك، فإنك تمارس الذكاء العاطفي من خلال تقدير كل لحظة، سواء كانت جيدة أو سيئة: هذه فرصة لك لتكون حاضرًا، ولحظة فريدة في الزمن لن تتكرر أبدًا. وفوق كل شيء، هي فرصة للتعلّم.