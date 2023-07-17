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شاهد ما فعله السلطان هيثم بن طارق أمام فندق شهير قبل أكثر من 35 عاما

شكّل الرالي العُماني حجر أساس في البطولة الإقليمية منذ أن أبصر النور في عام 1979، ومن ثم أصبح جولة من بطولة الشرق الأوسط للراليات في عام 1984.

كتب خالد الأحمد
شاهد ما فعله السلطان هيثم بن طارق أمام فندق شهير قبل أكثر من 35 عاما
السلطان هيثم مع شخص آخر إلى جانب سيارة سباق كتب على جانبها PIRELLI
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وطن- استعاد ناشطون عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً نادرة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وهو يرعى انطلاق رالي السيارات من أمام فندق الشيراتون في سلطنة عمان عام 1988

وشكّل الرالي العُماني حجر أساس في البطولة الإقليمية منذ أن أبصر النور في عام 1979، ومن ثم أصبح جولة من بطولة الشرق الأوسط للراليات في عام 1984.

وأظهرت الصور إحدى سيارات السباق بيضاء اللون وهي تقف تحت لوحة إعلانية كُتب عليه باللغة الإنجليزية -START- وعلى جانبي اللوحة دعاية لـ “كولا آرسي” (RC Cola) وهي الراعية الرسمية لهذه البطولة في حينها، كما يظهر من تكرار الدعاية.

وفي صورة أخرى، ظهر السلطان هيثم مع شخص آخر إلى جانب سيارة سباق كتب على جانبها PIRELLI وإلى جانبها عبارة “سبور أوتو”

وتولّى السلطان هيثم بن طارق كثيراً من المناصب في عالم الرياضة العمانية خلال السنوات الماضية، إلى جانب المناصب الأخرى التي كان آخرها وزير التراث والثقافة منذ فبراير (شباط) 2002.

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بداية رياضة السيارات في سلطنة عمان

وظهرت أولى بوادر وملامح ممارسة رياضة الراليات في عُمان مع نهائيات القرن الماضي وخاصة في العالم 1977 بعد
قيام مجموعة من هواة الراليات في تجهيز بعض السيارات الخاصة بهم رغم قلة خبرتهم في هذا المجال ومحدودية توفر قطع الغيار اللازمة.

وشكّل ذلك النواة الأولى لرياضة الراليات والسيارات بصفة عامة في سلطنة عُمان، حتى تم رسمياً تنظيم أول بطولة على مستوى الشرق الأوسط في العام 1979 باستضافة السلطنة لإحدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات بمشاركة عدد جيد من أبطال الراليات في المنطقة.

الجمعية العُمانية للسيارات

وسبق إقامة أول بطولة للراليات في سلطنة عمان تأسيس “الجمعية العُمانية للسيارات” وهي مؤسسة حكومية تابعة لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، حيث تأسست عام 1979م، وتُعنى بإدارة وتنظيم وتشريع كل ما يخص رياضة المحركات بالسلطنة إضافة إلى السياحة والنقل.

ونظمت الجمعية العُمانية للسيارات فعاليات رياضة المحركات على نطاق متكامل في روزنامة موزعة في سباقات: الكارتينج – الرالي – سباقات السرعة – الموتوكروس – الانجراف.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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