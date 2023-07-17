سيدة كينية تقتل مواطنتها في السعودية بالضربة القاضية (فيديو مفزع)

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وطن- وثّق مقطع فيديو وُصِف بأنه صادم، لحظة قتل سيدة مقيمة في المملكة العربية السعودية، تحمل الجنسية الكينية، بعد اعتداء مفزع نفذته سيدة من الجنسية نفسها.

وأظهر الفيديو، شجارا عنيفا بين سيدتين دون لا يُعرف سببه، وقد أمسكت إحداهما بالأخرى وأخذت تدفع رأسها صوب الأسفلت بعنف شديد.

دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على مقيمة كينية اعتدت على أخرى من الجنسية ذاتها ما أدى لوفاتها إثر خلاف بينهما.

pic.twitter.com/DCzIP9DCtA — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 16, 2023

بيان الأمن العام عن قتل الكينية

من جانبها، قالت مديرية الأمن العام، إن دورية أمنية في منطقة الرياض ألقت القبض على مقيمة من الجنسية الكينية، بعد اعتدائها على مواطنتها في الشارع.

وأضاف البيان أن هذا الاعتداء جرى إثر خلاف اندلع بين السيدتين، ما أدّى إلى وفاة المُعتدَى عليها، فيما جرى إيقاف المعتدية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

يُشار إلى أنّ العاملات الكينيات كُنَّ عنوانا لجدل كبير أثير في الفترة الماضية، حيث دعت منظمات حقوقية، السلطات الكينية للتحقيق في مزاعم الاغتصاب وحالات الوفاة لعاملات المنازل الكينيات في السعودية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهن من الاعتداءات في دول الخليج بشكل عام.

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وبحسب صحيفة “الغارديان“، فإن تزايد الوفيات والانتهاكات المزعومة للنساء الكينيات في المملكة العربية السعودية، دفع نيروبي للعمل على ضمان حقوق الإنسان للسيدات اللاتي تسافرن للعمل في السعودية ودول الخليج الأخرى.

وأعربت جماعات حقوقية، عن قلقها من عدم بذل جهود كافية لمعالجة سوء المعاملة المزعومة لعاملات المنازل في دول الخليج، مثل السعودية، بعد تحرك الحكومة الكينية لتأمين فرص عمل لمواطنيها في الخارج.

وفيما لا تتوفر بيانات حديثة حول وفيات العمال المهاجرين الكينيين، فقد أكّدت وزارة الخارجية الكينية أنّ 89 مواطنا على الأقل، معظمهم من العمالة المنزلية، فقدوا حياتهم في السعودية بين عامي 2020 و2021.

تدعم منظمة كيتو تشا شيريا الحقوقية، ومجموعة أخرى تسمى هاكيجامي، مقاضاة الحكومة الكينية من جانب ما يقرب من اثنتي عشرة عاملة منزلية عملن سابقا في دول الخليج، بزعم أن الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهن من العبودية الحديثة والاتجار بالبشر.

وزعمت العاملات في القضية المرفوعة في أوائل فبراير الماضي، أن الحكومة الكينية أهملت التحقيق في العديد من حالات الوفاة وسوء المعاملة، فيما من المقرر أن تقدم الحكومة ردها في غضون الشهرين المقبلين.

السعودية مصدر مهم للتحويلات

وتمثل السعودية مصدرا مهما للتحويلات المالية إلى كينيا، وقد أرسل العمال المهاجرون في المملكة ما يقرب من 237 مليون جنيه إسترليني لعائلاتهم في كينيا العام الماضي.

معاناة كينيا من البطالة

وتعاني كينيا من ارتفاع معدلات البطالة، لذلك تسعى الحكومة بقوة لخلق فرص العمل محليا ودوليا.

وقالت الغارديان، إنه بالنسبة لرئيس كينيا، وليام روتو، الذي وصل إلى السلطة واعدا بفرص أفضل للكينيين ذوي الدخل المنخفض، قد تصبح القضية معيارا لنجاح إدارته.