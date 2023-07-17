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ستدهشك..تعرف معنا على أغرب قواعد الطعام في العالم

لكل دولة مجموعتها الفريدة من آداب تناول الطعام التي تم صقلها وممارستها لأجيال

كتب ايمان الباجي
ستدهشك..تعرف معنا على أغرب قواعد الطعام في العالم
وفقًا للآداب اليابانية، لا تضع عيدان الطعام أثناء تناولك للطعام بشكل مستقيم في وعاء الأرز
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وطن- تتنوع عادات وتقاليد وقواعد تناول الطعام والشراب حول العالم وقد يبدو بعضها غريباً بالنسبة لبعض الأشخاص.

لكل دولة مجموعتها الفريدة من آداب تناول الطعام التي تم صقلها وممارستها لأجيال. ويمكن أن يساعد فهم واحترام هذه المعايير الأفراد على تجنب الأخطاء غير المقصودة أثناء تناول الطعام في أحد أماكنها.

في هذه المقالة التي نشرها موقع “timesofindia“، سنتعرف معا على آداب الطعام الصارمة في مختلف البلدان.

اليابان

وفقًا للآداب اليابانية، لا ينبغي وضع عيدان تناول الطعام مباشرة في وعاء من الأرز.

يجب على المرء دائمًا إبقاء عيدان تناول الطعام في متناول اليد اليمنى عند تناول الطعام. كما يجب عدم وضعها مباشرة على طاولة الطعام.

الهند وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط

الأكل باليد اليسرى ممنوع في الهند.

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يتم تعليم الأطفال منذ الطفولة تناول الطعام بيدهم اليمنى. إن الهنود صارمون للغاية بشأن هذا الأمر لدرجة أنهم لا يقومون بأي معاملات مالية وأوراق باليد اليسرى.

في جنوب الهند، لا يستطيع المرء حتى لمس اللوحة بيده اليسرى. كما يعتبر تناول الطعام باليد اليسرى أمرًا سيئًا في جنوب إفريقيا والشرق الأوسط.

تناول باليد اليسرى
يعتبر تناول الطعام باليد اليسرى أمرًا سيئًا في جنوب إفريقيا والشرق الأوسط

روسيا

ماذا ستفعل لو كنت في روسيا وعرض عليك شخص على سبيل المثال كأس من النبيذ؟.

إذا قبلت عرضه، فسوف يعتبرك المضيف صديقًا حقيقيًا. لكن إذا رفضته، فقد يعتبر هذا علامة على عدم الاحترام تجاه الآخرين.

إيطاليا

يعتقد الإيطاليون أن شرب الكابتشينو بعد الظهر ليس جيدًا لصحة المعدة، لأن هذا يقتل الجوع بعد الظهر.

في الواقع، لا يشرب الناس في إيطاليا القهوة على معدة فارغة ويستمتعون بها مع الكرواسون أو الوجبات الخفيفة.

يعتبر الإيطاليون أنه من السيئ شرب القهوة بعد الساعة 1-2 صباحًا، وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعل الناس لا يطلبون القهوة عادة بعد الساعة 3 بعد الظهر في المطاعم.

تايلاند

إذا نظرنا إلى معظم الأطعمة المحضرة في تايلاند، نجد أنها تستخدم الكثير من الأرز، حيث إنه الغذاء الأساسي هناك.

وفقًا لقواعد السلوك التايلندية الصارمة، يجب ألا تضع الشوكة داخل الفم، حيث قد يعتبر ذلك عادة سيئة. غالبًا ما يستخدم هؤلاء الأشخاص الملاعق في الغالب لتناول مثل هذه الأطباق.

الصين

في المطبخ الصيني، يُعتقد أنه إذا تم قلب الأسماك وأكلها، فإن قارب الصياد سينقلب في البحر. لا ينبغي أبدًا أن تؤكل الأسماك رأسًا على عقب.

كوريا

في المطبخ الكوري، إذا قدم لك أحد كبار السن مشروبًا، فيجب إمساك الكأس بكلتا يديه لأنه يوضح ذلك الاحترام لكبار السن. إذا أمسكت بالكأس بيد واحدة، فهذا يعتبر سيئًا في كوريا. 

في كوريا كذلك، يجب تناول الأطعمة بعد أن يبدأ كبار السن.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن

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