الرئيسيةحياتنادنيا بطمة في ورطة.. محمد الترك يهددها بتسريب جديد: "أمتلك الحقوق وسأفعلها"
حياتنا

دنيا بطمة في ورطة.. محمد الترك يهددها بتسريب جديد: “أمتلك الحقوق وسأفعلها”

ادعى محمد الترك أن الفضل يعود له بتصدر أغنية "خربوشة" التريند مهدداً دنيا بطمة بحذفها من اليوتيوب

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة في ورطة.. محمد الترك يهددها بتسريب جديد:
دنيا بطمة

وطن- وعد المنتج البحريني محمد الترك، جمهور طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة، بتسريب أغنية جديدة للأخيرة، بعد تسريبه أغنية “خربوشة” من قبل.

وقال محمد الترك في بث مباشر عبر حسابه على “تيك توك”، إن تسريبه لأغنية “خربوشة”، ساهم في وصولها إلى العالمية.

خربوشة

وأشار الترك إلى أن الفضل يعود له بتصدر أغنية “خربوشة” التريند، مهدداً والدة ابنتيه غزل وليلي روز، بحذفها من اليوتيوب.

وقال: “حقوق النشر معي وبقدر أحذفها”.

وتعرض المنتج البحريني إلى هجوم من جمهور دنيا بطمة بسبب تصرفاته التي وصفوها بالصبيانية.

ودخل عبد القادر بلكرمة زوج الممثلة المغربية، دنيا بوطازوت على خط الأزمة.

كفاك صبيانية

وعلق عبد القادر بلكرمة تعليقاً على خبر قيام الترك بتسريب أغنية “خربوشة”، وتوعده بحذفها من جديد وتسريب أغنية جديدة، كونه يمتلك الحقوق.

وكتب زوج دنيا بوطازوت: “تفارقتوا الله يعاون كل واحد يتبع طريقه، كفاك صديقي صبيانية، كيفما كان الحال دنيا أم بناتك”.

تسريب أغنية دنيا بطمة
تعليق عبد القادر على تصرف الترك

 

وأضاف: “فكروا فالحالة النفسية ديال بناتكم يا صاحبي غادي تعقدوا دوك البنات”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

ليندسي لوهان تنجب طفلها الأول من الإماراتي بدر شماس.. ماهو الاسم العربي الشهير الذي اختارته له؟

“سأري الإمارتيين ما يمكنني فعله بهم”.. محمد بن سلمان هدد بن زايد بعقوبات تفوق ما حدث مع قطر

حقيقة شراء ملياردير إماراتي نادي الزمالك المصري

وزير السياحة السعودي يدعو السعوديات لقضاء إجازاتهن داخل المملكة بدون حجاب! (شاهد)

فيديو فاضح لمحمد رمضان.. تعري جماعي في غرفة النوم من اليونان

شاهد ما فعله السلطان هيثم بن طارق أمام فندق شهير قبل أكثر من 35 عاما

الأسد وفيديو لا يصدق من ليبيا.. هل يعقل هذا المشهد؟

أفقد علاء مبارك أعصابه.. “ضياء رشوان” يُحرج جمال مبارك بسؤال صادم من السعودية

محمد صلاح في حوض متجمّد وليفربول يعمل على إنقاذه بخطة جهنمية

تحذير حقيقي .. ماذا لو جرى اختراق الجهاز الذي زرع في جسد نتنياهو؟!

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©