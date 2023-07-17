دنيا بطمة في ورطة.. محمد الترك يهددها بتسريب جديد: “أمتلك الحقوق وسأفعلها”

وطن- وعد المنتج البحريني محمد الترك، جمهور طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة، بتسريب أغنية جديدة للأخيرة، بعد تسريبه أغنية “خربوشة” من قبل.

وقال محمد الترك في بث مباشر عبر حسابه على “تيك توك”، إن تسريبه لأغنية “خربوشة”، ساهم في وصولها إلى العالمية.

خربوشة

وأشار الترك إلى أن الفضل يعود له بتصدر أغنية “خربوشة” التريند، مهدداً والدة ابنتيه غزل وليلي روز، بحذفها من اليوتيوب.

وقال: “حقوق النشر معي وبقدر أحذفها”.

وتعرض المنتج البحريني إلى هجوم من جمهور دنيا بطمة بسبب تصرفاته التي وصفوها بالصبيانية.

ودخل عبد القادر بلكرمة زوج الممثلة المغربية، دنيا بوطازوت على خط الأزمة.

كفاك صبيانية

وعلق عبد القادر بلكرمة تعليقاً على خبر قيام الترك بتسريب أغنية “خربوشة”، وتوعده بحذفها من جديد وتسريب أغنية جديدة، كونه يمتلك الحقوق.

وكتب زوج دنيا بوطازوت: “تفارقتوا الله يعاون كل واحد يتبع طريقه، كفاك صديقي صبيانية، كيفما كان الحال دنيا أم بناتك”.

وأضاف: “فكروا فالحالة النفسية ديال بناتكم يا صاحبي غادي تعقدوا دوك البنات”.