الإثنين, يوليو 17, 2023
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خلف الحبتور يخرج عن صمته: “لا أنوي شراء نادي الزمالك ولا غيره”

نفى الملياردير الإماراتي خلف الحبتور صحة ما تم تداوله بشأن نيته شراء نادي الزمالك المصري، وأكد أن مجال الرياضة برمته بعيدا عن حقل استثماراته

كتب باسل سيد
خلف الحبتور
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
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وطن- في أول رد منه على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا وأثارت جدلا واسعا عن تقدمه بعروض لشراء نادي الزمالك المصري، نفي رجل الأعمال الشهير والملياردير الإماراتي خلف الحبتور، ما تم تداوله في هذا الصدد، مشددا في الوقت ذاته على أنه يكن كل احترام وحب وتقدير لجمهورية مصر العربية.

وفي بيان له نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، قال “الحبتور“: “لاحظتُ في الآونة الأخير تداول أخبار في مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقدمي بطلب شراء نادي الزمالك المصري.”

وأضاف: “ولاحظتُ ايضاً ان هذه الأخبار انتشرت بشكلٍ واسع جداً، ويتم تحديثها وترويجها بشكل متصاعد ومستمر، الأمر الذي جعلني ملزمٌ لتوضيح ذلك لجميع المهتمين.”

أول رد من خلف الحبتور على أنباء نيته شراء الزمالك

وأوضح خلف الحبتور مكذبا ما تم تداوله بخصوص نيته شراء الزمالك: “بداية فاني أكن كل احترام وحب وتقدير لجمهورية مصر العربية، وحكومتها وجميع مؤسساتها، وشعبها الطيب، وأحب ايضاً الرياضة والرياضيين، ولست منحازاً او متعصباً لأي نادي دوناً عن الآخر، لكني لا أنوي شراء نادي الزمالك، ولم اتقدم بأي طلب من هذا النوع.”

وتابع رجل الأعمال الإماراتي مشددا: “بل ولا أنوي شراء أي نادي رياضي في أي مكان آخر في العالم.”

وأرجع خلف الحبتور سبب ذلك: “لأنه وبكل بساطة فإن كرة القدم ليست من اولوياتي ولا اهتماماتي، ولا أدعي أني خبير بخباياها ومتمكن من تطويرها، وأنا كرجل أعمال ومستثمر لا أفضل أبداً الاستثمار إلا في المجالات التي أعشقها وأرغب بها، والتي أمتلك القدرة على تنميتها وتطويرها ورفع كفاءاتها.”

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ولفت “الحبتور” إلى أنه “شخصياً أحب الرياضة، ومغرم بلعبة التنس الأرضي، وقمت بتنظيم ورعاية بطولات عالمية في هذه اللعبة التي ما زلت أحرص على ممارستها، أما علاقتي بكرة القدم فهي علاقة سطحية جداً، لذا فلا يوجد حالياً ما يجعلني أفكر في دخول عالم الاستثمار في مجال كرة القدم، فهذا عالم له أهله ومستثمروه وخبرائه الذين يفقهون فيه أكثر مني.”

الحبتور: تربطني علاقة طيبة بالمسؤولين في الأهلي والزمالك

واختتم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بيانه بالقول: “أحب أن أنوه ختاما إلى أنه تربطني علاقة طيبة وجيدة بالمسؤولين في العديد من الأندية المصرية من بينها الزمالك والأهلي وبقية الأندية.”

وتابع: “وسأظل محافظاً على هذه العلاقة الطيبة دائماً وأبداً، وأشكر كل من تواصل واهتم ونشر هذا الخبر سواء بحسن نية او من محبتهم وحسن ظنهم بي.. والله ولي التوفيق.”

الزمالك
رجل الأمال الإماراتي ينفي نيته شراء نادي الزمالك المصري

ويشار إلى أنه خلال الأيام الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، موجة جدل واسعة جراء تداول هذه الإشاعات التي تحدثت عن نية خلف الحبتور شراء نادي الزمالك، الذي يمر بالعديد من الأزمات مؤخرا في ظل قيادة مرتضى منصور.

إلا أن مرتضى منصور نفسه، رئيس الزمالك المعزول مؤخرا، خرج أمس، الأحد، ينفي صحة هذه المعلومات جملة وتفصيلا.

وأكد في تصريحات صحفية أن خلف الحبتور لا يقدم أي دعم مادي لنادي الزمالك، كما أنه لم يتقدم بأي طلب أو عروض لشراء النادي المصري.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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