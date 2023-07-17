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تسريب صوتي صادم لـ نادين الراسي.. تهديدات بقتلها وفضائح أشقائها إلى القضاء (شاهد)

نادين الراسي تكشف عن تهديدات بالقتل: القصة الكاملة من الاعتداءات العنيفة إلى القضايا القانونية

كتب رفيف عبدالله
نادين الراسي تهديدات بالقتل
نادين الراسي
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وطن – كشف تسريب صوتي، عن تعرض الفنانة اللبنانية نادين الراسي، إلى التهديد بالقتل على يد شقيقتها ساندرين وشقيقها سباستيان.

وتقول نادين الراسي في التسريب الصوتي، لطليقة شقيقها الراحل جورج الراسي، جويل حاتم، إن والديها تعرضها للضرب على يد ابنيهما.

وكانت نادين تطمئن على “جو“، ابن شقيقها جورج الراسي، بعد خضوعه لعملية جراحية.

اعتداء مبرح

وفسرت نادين الراسي لجويل حاتم سبب تغيب والديها عن التواجد معه في المستشفى أثناء خضوعه لعملية دقيقة في الظهر.

وتقول نادين في التسجيل إن والديها تعرضا لضرب مبرح على يد ابنيهما ساندرين وسباستيان الراسي، حتى يتنازلا عن أملاك شقيقهما الراحل جورج.

وأضافت نادين: “كسروا سياراتهم، وإجاني أنا تهديدات بالقتل وفي شيء مش طبيعي”.

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نادين الراسي
نادين الراسي وجورج الراسي

وقالت نادين إن والدها رفع قضية ضد ابنيه وشخص ثالث لم توضح هويته.

ثقافة جنسية

في سياق آخر، أثارت نادين الراسي جدلاً برأيها حول المثلية الجنسية.

وقالت نادين خلال لقائها في برنامج “كتاب الشهرة”: “باميلا الكيك طرحت شيء لمجتمع مش جاهز، ما عندناش ثقافة جنسية ولا توعية في المدارس”.

وأضافت: “المجتمع اتغير وبقا دلوقتي الراجل بيحب راجل والست بتحب ست لازم نديهم وقتهم مينفعش نصدم المجتمع بالتصريحات دي وهو مش جاهز”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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