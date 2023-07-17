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رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

الأهلي يحافظ على صدارة الدوري المصري 2023 بفارق 11 نقطة عن الوصيف بيراميدز، مع بقاء 4 مباريات مؤجلة في رصيده

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2023
ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن- يُحافظ فريق الأهلي حامل اللقب لهذا الموسم على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، مع بقاء 4 مباريات مؤجلة في رصيده، وبفارق 11 نقطة عن الوصيف بيراميدز، بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وسجل رباعية الأهلي في شباك مرمى المقاولون العرب، أليو ديانغ في الدقيقة ال17 ومحمد شريف في الدقيقة ال52 وطاهر محمد طاهر في الدقيقة ال68 وال90 من ركلة جزاء تحصل عليها المارد الأحمر الأهلاوي.

 مباريات الدوري المصري 2023

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة الزمالك وفاركو بهدفين لكليهما، في المباراة الختامية للفارس الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وأحرز هدفي الزمالك داخل مرمى فاركو، سيد نيمار في الدقيقة ال26 وإبراهيما نداي في الدقيقة ال31.

كما وسجل فريق فاركو المنافس هدفي التعادل عن طريق اللاعب سيف تيري في الدقيقة ال60 وال72.

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ونال نجم فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، حاتم محمد 90+4 البطاقة الحمراء، ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب وتعادل غريمه التقليدي الزمالك أمام فاركو، في الجولة ال34 الختامية من منافسات الدوري الممتاز، كما يلي:

الأهلي 81 نقطة.

الأهرام (بيراميدز) 70 نقطة.

الزمالك 60 نقطة.

فيوتشر 58 نقطة.

المصري البورسعيدي 47 نقطة.

إنبي 45 نقطة.

المقاولون العرب 44 نقطة.

الاتحاد السكندري 43 نقطة.

فاركو 42 نقطة.

سموحة 42 نقطة.

الإسماعيلي 40 نقطة.

البنك الأهلي 39 نقطة.

سيراميكا كليو باترا 37 نقطة.

طلائع الجيش 36 نقطة.

الداخلية 35 نقطة.

نادي أسوان 33 نقطة.

غزل المحلة 33 نقطة.

حرس الحدود 24 نقطة.

الزمالك المصري
الزمالك المصري

ومع ختام الدوري المصري الممتاز مع بقاء مباريات مؤجلة لبعض الفرق في المسابقة، فقد هبط ثلاثي الفريق نادي أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود بشكل رسمي.

كما ويتبقى للفريق المتصدر الأهلي 3 مباريات مؤجلة، حيث سيواجه حرس الحدود الهابط إلى دوري الدرجة الثانية، والوصيف بيراميدز والمصري البورسعيدي في الأيام القليلة القادمة.

المصدروطن +كورة بلس + الأهلي تويتر +الزمالك تويتر

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