بنحو 7 ملايين ريال .. سعودي يشتري ساعة يد ويثير جدلاً واسعاً (شاهد)

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وطن – وثق فيديو تداولته حسابات بمواقع التواصل، قيام شاب سعودي بشراء ساعة يد بنحو 7 ملايين ريال سعودي أي ما يعادل (1.8 مليون دولار أمريكي).

ووفق الفيديو، دخل الشاب إلى المتجر وقام بانتقاء ساعة نالت إعجابه حيث سأل عن ثمنها الذي قدر بـ7 ملايين ريال سعودي.

وطلب الشاب السعودي من البائع أن يرتدي ساعة اليد قبل إتمام عملية الشراء، كما طلب من متابعيه تقييم ما إذا كانت الساعة تستحق هذا المبلغ الضخم.

وبعد إتمام عملية الشراء خرج من المتجر واستمر في تصوير الساعة وهي في معصمه، وعلق قائلا: “ما شاء الله تبارك الله .. الله يعطيني خيرها ويكفيني شرها”.وفق RT

وتباينت تعليقات المتابعين على فيديو شراء الساعة من الشاب السعودي، فبعضهم سخر بقوله: “الحمدلله نلبس ساعة كاسيو اللي بريالين ونص”.

بينما قال آخر: “ما لكم كيف تحكمون.. ربما الرجل صاحب أعمال وعنده الملايين يتصدق ويزكي ويعين ويساعد وهذا من فضل الله عليه”.

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كما قال ثالث: “المفروض مثل هذه الأفعال تجرم و يعقاب صاحبها بغرامة تساوي المبلغ المزدرأ به و من ثم تعطى للجمعيات الخيرية”.

فيما رآى مغرد أن “هذي تجارة و كل واحد يلبس على قد فلوسه”. حسب قوله