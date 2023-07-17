الإثنين, يوليو 17, 2023
الرئيسيةحياتناالطب النفسي: ماذا تعرف عن اضطراب الهوية الانفصامية؟
حياتنا

الطب النفسي: ماذا تعرف عن اضطراب الهوية الانفصامية؟

"يتسبب اضطراب الهوية الانفصامية أيضًا في حدوث الهلوسة والألم والصداع الشديد".

كتب معالي بن عمر
اضطراب الشخصيات المتعددة
اضطراب الشخصيات المتعددة
- Advertisement -

وطن-الأشخاص المصابون باضطراب الهوية الانفصامية، يمتلكون شخصيات متعددة متداخلة.

في الحقيقة، يعاني كلّ عام 1.5 بالمئة من الأشخاص من اضطراب الهوية الانفصامية، وفقًا لنتائج الدراسة التي تم الإبلاغ عنها بواسطة دليل MSD.

في هذا السياق، تطرّق دليل MSD بشكل خاص، إلى حالة  جينيفر هاينز؛ وهي امرأة كانت ضحية عنف خطير من جانب والدها. وللبقاء على قيد الحياة، خلقت 2500 شخصية مختلفة وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية. وخلال محاكمتها في عام 2019، أذن لها القضاء الأسترالي بالإدلاء بشهادة ستة من الشخصيات التي تتقمصها، بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

اختلاف الشخصيات لدى المصابين بهذا الاضطراب

وفق ما ذكره موقع MSD Manual: “في اضطراب الهوية الانفصامية الذي كان يُسمى سابقًا اضطراب الشخصية المتعددة، تتناوب هويتان أو أكثر على التحكم في نفس الشخص. بالإضافة إلى ذلك، لا يتذكر الشخص المعلومات التي يسهل تذكرها عادةً، مثل الأحداث اليومية والمعلومات الشخصية المهمة أو الأحداث المؤلمة أو المجهدة”.

النسيان وفقدان الذاكرة من أعراض اضطراب الهوية الانفصامية
النسيان وفقدان الذاكرة

ما هي الأسباب؟

في أغلب الأحيان، يظهر اضطراب الهوية الانفصامية بسبب الإجهاد الشديد أو التعرض لصدمة في أثناء الطفولة. ويقول دليل MSD: “في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، تعرض ما يقارب من 90 بالمائة من الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب للإيذاء الشديد (جسديًا أو جنسيًا أو عاطفيًا) أو تم إهمالهم وهم أطفال. علاوة على ذلك، يمكن أن تسبب الخسارة المبكرة – مثل وفاة أحد الوالدين عندما يكون الطفل صغيرًا – أو مرض خطير أو أحداث مؤلمة أيضًا تطور هذا الاضطراب”.

مشاكل في الذاكرة

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الشخص المصاب لديه هويات متعددة. يجب أن نميز بين الشخصيات والتصرفات، ما يعني أن الشخص يتصرف بطريقة مختلفة وفقًا للشخصية التي تستحوذ عليه – وهناك حالات لا يتخذ فيها المريض شخصية تقتضي التصرف بعنف. بالنسبة لهذه الشخصية الأخيرة، يعاني المرضى من تغيرات فورية في الفكر أو الحالة المزاجية أو الموقف أو الرأي. لكن من الصعب التمييز بين الشخصيات الحقيقية.

- Advertisement -

فيما يتعلق بفقدان الذاكرة، هناك عرض آخر لاضطراب الهوية الانفصامية؛ وهو نسيان الأحداث الشخصية الماضية أو الحالية أو حتى الشعور بالغياب في بعض الأحيان. على سبيل المثال، قد لا يتذكر المرضى الأشياء الشخصية أو الأشياء التي كتبوها بأنفسهم.

اضطراب الهوية الانفصامية
اضطراب الهوية الانفصامية

أخيرًا، يمكن أن يتسبب اضطراب الهوية الانفصامية أيضًا في حدوث الهلوسة والألم والصداع الشديد. ومع ذلك، يمكن علاج هذا الاضطراب باتباع العلاج النفسي، والذي غالبًا ما يكون طويلًا وصعبًا بالنسبة للمصابين.

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اختبار..الحيوان الذي تراه أولاََ سيكشف لك عن نوع شخصيتك

ميغان فوكس تتسلق شجرة ببكيني خيط لتستعرض وشم حوضها الجديد (شاهد)

فيديو نادر لقتل مواطن عراقي بنيران جنود المارينز على وقع “القهقهة”

بالسب والبصق.. اعتداء جديد على قساوسة القدس وانتقادات لصمت الفاتيكان (فيديو)

نسرين طافش تقدم نصائحها الخاصة بعد الطلاق وتستمتع بوجبة سمك (شاهد)

ستدهشك..تعرف معنا على أغرب قواعد الطعام في العالم

خبر سار لعشاق المعلق الرياضي رؤوف خليف!

عين الحكومة على جيوب الغلابة.. مصر تغرق في الديون والجنيه يقترب من القاع

يمنية تخون صديقة عمرها في ليلة زفافها.. والسر انكشف بعد 20 سنة (فيديو)

عبارة من 4 كلمات يستخدمها الأذكياء عاطفيًا ليتذكّروا ويتعلّموا من تفاصيل كل لقاء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC