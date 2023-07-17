الإثنين, يوليو 17, 2023
الرئيسيةالهدهدالسعودية.. اعتقال الشيخ بدر المشاري في ظروف غامضة
الهدهد

السعودية.. اعتقال الشيخ بدر المشاري في ظروف غامضة

أعلن حساب "معتقلي الرأي" الحقوقي اعتقال الشيخ بدر المشاري في السعودية دون معرفة أسباب اعتقاله حتى الآن

كتب باسل سيد
السعودية.. اعتقال الشيخ بدر المشاري في ظروف غامضة
الشيخ بدر المشاري
- Advertisement -

وطن- أفادت حسابات حقوقية سعودية على تويتر باعتقال السلطات في المملكة، للداعية السعودي الشهير الشيخ بدر المشاري.

وأكد حساب “معتقلي الرأي” الرسمي على تويتر والمعني بقضايا المعتقلين السياسيين في السعودية، خبر اعتقال الشيخ بدر نادر المشاري.

ولفت الحساب الحقوقي في تغريدته التي رصدتها (وطن)، إلى أن أسباب اعتقال الشيخ بدر غير معروفة حتى الآن.

بدر المشاري
السلطات السعودية تعتقل الشيخ بدر المشاري

اعتقال بدر المشاري.. قمع ابن سلمان لا يتوقف

ويستمر النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان، في حملته القمعية ضد النشطاء والسياسيين وعلماء الدين في المملكة ممن لا يرضون بسياسة ولي العهد أو حتى الساكتين الذي لا يؤيدونه علنا.

وتنتشر أخبار اعتقال العديد من الرموز المؤثرة في السعودية بشكل دوري من آن لآخر، ولم تتوقف حملات الاعتقال ضد معارضي ابن سلمان من كل الفئات حتى الأمراء، منذ بدأها ولي العهد في العام 2017.

- Advertisement -
سلمان العودة وعوض القرني
الشيخان المعتقلان في سجون ابن سلمان سلمان العودة وعوض القرني

ويشار إلى أن الشيخ بدر المشاري هو داعية وواعظ، عمل سابقاً إماماً لجامع حطين في الرياض.

ثم تفرغ للعمل الدعوي وتحديداً الوعظ والرقائق، فيما حظيت دروسه ومقاطعه الدعوية بانتشار واسع في أنحاء العالم الإسلامي.

وسبق اعتقال الداعية “المشاري” اعتقال علماء بارزين في المملكة أمثال الشيخ سلمان العودة، والشيخ عوض القرني وغيرهما من العلماء الذين يقبعون في سجون السعودية منذ سنوات.

 

شائعة وفاة بدر المشاري

جدير بالذكر أنه في يناير من العام الجاري 2023، انتشرت شائعات عن وفاة الشيخ بدر المشاري، وأحدثت جدلا واسعا وقتها.

وبعد ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الشيخ بدر المشاري، ليؤكد عدم صحة تلك الأنباء، وأنه ما زال علي ققيد الحياة.

وكتب بدر المشاري، عبر حسابه بتويتر وقتها: “أنا بخير.. والله يختم لنا جميعا على التوحيد والسنة.”

هذا ولم يصدر عن حساب الشيخ بدر بتويتر، أي تعليق حتى الآن بشأن خبر اعتقاله.

كما لم تصدر عائلته أي بيان بخصوص هذا الأمر، سواء بالتأكيد أو النفي.

وفي السعودية يتم التكتيم بشكل كبير بشأن عمليات الاعتقال بحق المعارضين، وكذلك محاكماتهم في ظل سجل حقوقي سيء يلاحق المملكة وحاكمها الفعلي الأمير محمد بن سلمان.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ملكة جمال السعودية مثيرة بفستان أحمر عاري الصدر استعداداً لمهمة جديدة (شاهد)

الهدهد

سيدة كينية تقتل مواطنتها في السعودية بالضربة القاضية (فيديو مفزع)

فيديو

السعودية.. عمل بطولي من شاب ينقذ مرتادي شلال الحمدة من ثعبان ضخم (فيديو)

الهدهد

ضبط فتاة سعودية في وضع مخل مع شاب في الشارع العام (شاهد)

الهدهد

بن مساعد يرد على كويتي تطاول على الأمير عبد العزيز بن سعود

الهدهد

“دراجة كان يركبها سيدنا آدم”.. مترجم بعثة حج آسيوية يثير جدلا (فيديو)

الهدهد

بينهم ابن سلمان.. كويتي يحرق صورة الزعماء العرب أمام السفارة السعودية بلندن (فيديو)

الهدهد

مداهمة مثيرة تُسقط سعوديًا وأردنيًا في قبضة الأمن يتاجران في المخدرات (فيديو)

الهدهد

بعد تعليق نجيب ساويرس.. قضية المصريين الـ10 المعتقلين في السعودية منذ 3 سنوات

حياتنا

سرقة الدكتورة يومي في باريس.. الشرطة الفرنسية فضحت كذبتها وتمثيلها! (فيديو)

الهدهد

شتم وزير الداخلية السعودي.. الأمن الكويتي يلاحق المغرد حامد بويابس

الهدهد

طارق الحبيب يشعل الغضب برسالته لمن يريد خطبة ابنته: “عندها تويتر وسناب راسلوها” (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد صلاح في حوض متجمّد وليفربول يعمل على إنقاذه بخطة جهنمية

تحذير حقيقي .. ماذا لو جرى اختراق الجهاز الذي زرع في جسد نتنياهو؟!

محرز وافق على العرض السعودي.. دراجي يكشف ما طلبه وكيل أعماله

جثث هامدة.. سورية غرق أطفالها أمامها غير مستوعبة للصدمة (فيديو)

حرب شوارع في المغرب بعد خسارة الرجاء نهائي كأس العرش (فيديو)

ماذا يعني خروج روسيا من “اتفاق الحبوب” وهل تضرب المجاعة إفريقيا؟

خلف الحبتور يخرج عن صمته: “لا أنوي شراء نادي الزمالك ولا غيره”

من إسرائيل إلى محمد السادس: نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

بالفيديو.. أردوغان يصل جدة: سأطير بعدها إلى الدوحة ثم أبوظبي وهذا هدفي

أسماء حمزة.. ما لا تعرفه عن “ملكة العود” السودانية ومقطوعتها السرية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC