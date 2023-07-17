السعودية.. اعتقال الشيخ بدر المشاري في ظروف غامضة

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وطن- أفادت حسابات حقوقية سعودية على تويتر باعتقال السلطات في المملكة، للداعية السعودي الشهير الشيخ بدر المشاري.

وأكد حساب “معتقلي الرأي” الرسمي على تويتر والمعني بقضايا المعتقلين السياسيين في السعودية، خبر اعتقال الشيخ بدر نادر المشاري.

ولفت الحساب الحقوقي في تغريدته التي رصدتها (وطن)، إلى أن أسباب اعتقال الشيخ بدر غير معروفة حتى الآن.

🔴 عاجل

تأكد اعتقال الشيخ #بدر_نادر_المشاري من دون معرفة الأسباب حتى الآن. pic.twitter.com/4Wjwc3AfKJ — معتقلي الرأي (@m3takl) July 17, 2023

اعتقال بدر المشاري.. قمع ابن سلمان لا يتوقف

ويستمر النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان، في حملته القمعية ضد النشطاء والسياسيين وعلماء الدين في المملكة ممن لا يرضون بسياسة ولي العهد أو حتى الساكتين الذي لا يؤيدونه علنا.

وتنتشر أخبار اعتقال العديد من الرموز المؤثرة في السعودية بشكل دوري من آن لآخر، ولم تتوقف حملات الاعتقال ضد معارضي ابن سلمان من كل الفئات حتى الأمراء، منذ بدأها ولي العهد في العام 2017.

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ويشار إلى أن الشيخ بدر المشاري هو داعية وواعظ، عمل سابقاً إماماً لجامع حطين في الرياض.

ثم تفرغ للعمل الدعوي وتحديداً الوعظ والرقائق، فيما حظيت دروسه ومقاطعه الدعوية بانتشار واسع في أنحاء العالم الإسلامي.

وسبق اعتقال الداعية “المشاري” اعتقال علماء بارزين في المملكة أمثال الشيخ سلمان العودة، والشيخ عوض القرني وغيرهما من العلماء الذين يقبعون في سجون السعودية منذ سنوات.

شائعة وفاة بدر المشاري

جدير بالذكر أنه في يناير من العام الجاري 2023، انتشرت شائعات عن وفاة الشيخ بدر المشاري، وأحدثت جدلا واسعا وقتها.

أنا بخير

والله يختم لنا جميعا على لتوحيد والسنة — بدر بن نادر المشاري (@badr_almeshari) January 1, 2023

وبعد ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الشيخ بدر المشاري، ليؤكد عدم صحة تلك الأنباء، وأنه ما زال علي ققيد الحياة.

وكتب بدر المشاري، عبر حسابه بتويتر وقتها: “أنا بخير.. والله يختم لنا جميعا على التوحيد والسنة.”

هذا ولم يصدر عن حساب الشيخ بدر بتويتر، أي تعليق حتى الآن بشأن خبر اعتقاله.

كما لم تصدر عائلته أي بيان بخصوص هذا الأمر، سواء بالتأكيد أو النفي.

وفي السعودية يتم التكتيم بشكل كبير بشأن عمليات الاعتقال بحق المعارضين، وكذلك محاكماتهم في ظل سجل حقوقي سيء يلاحق المملكة وحاكمها الفعلي الأمير محمد بن سلمان.