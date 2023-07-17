احتفال بهلواني غريب لحارس فاركو بعد الريمونتادا أمام الزمالك (فيديو)

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وطن – جذب حارس نادي فاركو المصري محمد شيكا، الأنظار بسبب احتفاله الغريب بعدما سجل فريقه هدفا في شباك نادي الزمالك، في مباراة تحصيل حاصل.

وشهدت الدقيقة 79 من عمر مباراة الزمالك وفاركو، عودة الفريق الوافد الجديد للدوري المصري بهدف التعادل 2/2.

واحتفالا بالهدف، أدّى حارس فاركو محمد شيكا حركة بلهوانية مميزة من الثبات، لفتت الأنظار بقوة كواحدة من أبرز لقطات المباراة.

احتفال شيكا حارس فاركو بعد تسجيل هدف التعادل 🕺🟠 pic.twitter.com/uwOciY3NjB — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 16, 2023

تعادل الزمالك وفاركو

وأنهى الزمالك موسما للنسيان فقد كل البطولات التي خاضها حتى الآن، بالتعادل أمام نادي فاركو بهدفين لمثلهما.

وكان الزمالك قد تقدم بهدفين في شوط المباراة الأول، سجلهما سيد نيمار وإبراهيما نداي في الدقيقتين 26 و31 تواليا، في حين نجح نادي فاركو في تحقيق ريمونتادا مثيرة، بهدفين سجلهما سيف تيري في الدقيقتين 62 و72.

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ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري المصري

وعقب انتهاء مباراة الزمالك وفاركو، رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 60 نقطة ليختتم الدوري الممتاز بالمركز الثالث.

في حين أصبح رصيد نادي فاركو 42 نقطة، وأنهى الموسم في المركز التاسع