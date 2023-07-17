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رياضة

احتفال بهلواني غريب لحارس فاركو بعد الريمونتادا أمام الزمالك (فيديو)

محمد شيكا، حارس نادي فاركو المصري، يجذب الأنظار بأداء مميز واحتفال غريب في مباراة مع الزمالك: تفاصيل المباراة والتعادل الذي أثار الجدل

كتب خالد السعدي
احتفال بهلواني غريب لحارس فاركو بعد الريمونتادا أمام الزمالك
محمد شيكا
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وطن – جذب حارس نادي فاركو المصري محمد شيكا، الأنظار بسبب احتفاله الغريب بعدما سجل فريقه هدفا في شباك نادي الزمالك، في مباراة تحصيل حاصل.

وشهدت الدقيقة 79 من عمر مباراة الزمالك وفاركو، عودة الفريق الوافد الجديد للدوري المصري بهدف التعادل 2/2.

واحتفالا بالهدف، أدّى حارس فاركو محمد شيكا حركة بلهوانية مميزة من الثبات، لفتت الأنظار بقوة كواحدة من أبرز لقطات المباراة.

تعادل الزمالك وفاركو

وأنهى الزمالك موسما للنسيان فقد كل البطولات التي خاضها حتى الآن، بالتعادل أمام نادي فاركو بهدفين لمثلهما.

الزمالك وفاركو
تعادل الزمالك وفاركو

وكان الزمالك قد تقدم بهدفين في شوط المباراة الأول، سجلهما سيد نيمار وإبراهيما نداي في الدقيقتين 26 و31 تواليا، في حين نجح نادي فاركو في تحقيق ريمونتادا مثيرة، بهدفين سجلهما سيف تيري في الدقيقتين 62 و72.

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ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري المصري

وعقب انتهاء مباراة الزمالك وفاركو، رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 60 نقطة ليختتم الدوري الممتاز بالمركز الثالث.

في حين أصبح رصيد نادي فاركو 42 نقطة، وأنهى الموسم في المركز التاسع

المصدرتويتر، وطن

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