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أفقد علاء مبارك أعصابه.. “ضياء رشوان” يُحرج جمال مبارك بسؤال صادم من السعودية

ضياء رشوان وهو أحد أبرز الشخصيات البارزة في المشهد السياسي الحالي بمصر، تساءل على شاشة قناة العربية السعودية "لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح ليحسم الشعب أمره؟"

كتب فهمي الورغمي
أفقد علاء مبارك أعصابه..
ضياء رشوان
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وطن- ردّ “علاء مبارك”، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، بنبرة حادة على تعليق لمواطنه الكاتب والصحفي “ضياء رشوان” بخصوص ترشح شقيقه، جمال مبارك، للانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك في وقت روّجت فيه حملات مجهولة المصدر لفكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة المصرية القادمة، وسط جدل حول توفر شروط الترشح في نجل الرئيس المصري الأسبق.

وأكد متابعون أن دول الخليج هي من يقف وراء تلك الحملات ويدعمها، وهو الأمر الذي ساء البعض بدعوى أن مصر أكبر من أن يأتي رئيسها استجابة لرغبة أي دولة مهما يكن شأنها.

وكان الصحفي “ضياء رشوان“، رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات ومنسق الحوار الوطني في مصر، قد وجه سؤالاً لجمال مبارك قائلاً:”هل تريد الترشح للرئاسة”.

وأضاف: “لو عايز تترشح أعلن لكي تحسم الناس أمرها”.

ليدخل علاء مبارك على الخطّ ويردّ عليه بنبرة ساخرة :”وأنت مالك عايز ولا مش عايز”.

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واستدرك: “أما حشري صحيح، حاجة متخصكش ومالك ومال الشعب”.

جدل حول ترشح جمال مبارك لرئاسة مصر

وفي وسط المناوشة الالكترونية بين رشوان وجمال مبارك، تدخل شخص يدعى “معاذ” في الحديث ليخاطب علاء مبارك قائلاً:”هو أنت فاكر إن الناس دي بتجيب من دماغها”.

وتابع :”لا يا ابن الباشا ده اختراع السامسونج”.

ليتفاعل معه علاء مبارك، هو الآخر ويردّ عليه:”طيب وليه اللفة كي كلها مالسامسونج يكلمني مباشر ويعرف الحقيقة”.

وفي سياق الجدل القائم، كان الكاتب الصحفي ضياء رشوان رد على تساؤل طُرح بشأن نية جمال مبارك الترشح للانتخابات المقبلة، خلال برنامج “مقابلة خاصة” مع الإعلامية راندة أبو العزم، المُذاع على شاشة قناة “العربية” السعودية.

لماذا لايُعلن جمال مبارك ترشحه؟

وتساءل ضياء رشوان في رده قائلًا: “لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح ليحسم الشعب أمره؟”.

ووجه حديثه لجمال مبارك قائلًا: “أنت عايز تترشح! يا ريت تعلن لنا!.”

كما قال ضياء رشوان في رده عن إمكانية ترشح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية 2024:”هل قانونيا جمال مبارك حصل على رد اعتبارٍ، إذا كان يريد الترشح للرئاسة لماذا لا يعلن ذلك حتى يحسم الشعب المصري أمره؟.”

عمار علي حسن يتفاعل

تفاعل الكاتب والصحفي المعارض “عمار علي حسن” مع جدل ترشّح جمال مبارك لرئاسة مصر، وعلّق على تعليق ضياء رشوان قائلاً : “حين يطالب د. ضياء رشوان، وهو رئيس هيئة الإستعلامات الرسمية والمنسق العام للحوار الوطني في حواره مع قناة العربية جمال مبارك بتحديد موقفه من الإنتخابات الرئاسية المقبلة، فإن مطالبته –كما قال- يجب ألا تذهب بلا توقف”.

وتابع :”هذه هي المرة الأولى التي يتم التعامل شبه الرسمي مع ترشيح مبارك الابن بجدية”.

وكانت محكمة مصرية قضت بإدانة علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية في مايو/ أيار 2015، وفي يناير / كانون الثاني عام 2016، أيدت محكمة نقض الحكم.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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