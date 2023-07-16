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وجهه لا يُرى من الدماء.. “أنتيم” ملك المغرب يسقط بالقاضية مجددا (فيديو)

الهزيمة الثانية لعثمان زعيتر في "يو إف سي"

كتب فهمي الورغمي
عثمان زعيتر
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وطن – سقط المقاتل المغربي وصديق الملك محمد السادس المقرب، عثمان زعيتر (33 عاماً) اليوم، الأحد، أمام خصمه الأرجنتيني فرانسيسكو برادو، بالضربة القاضية في الجولة الأولى بعد مرور أربع دقائق فقط على بداية النزال، ضمن منافسات الوزن الخفيف لبطولة “يو إف سي” المُقامة بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

اللافت وما استفز جزءاً كبير من المغاربة، أن هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لـ “زعيتر” بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

فضيحة عثمان زعيتر في “يو إف سي”

حيث كان قد خسر في نوفمبر الماضي نزاله أمام الأمريكي “مات فريفولا” بعد مرور دقيقتين ونصف الدقيقة فقط على بداية النزال.

هزيمة عثمان زعيتر
هزيمة عثمان زعيتر أمام خصمه الأرجنتيني فرانسيسكو برادو

عثمان زعيتر، وهو الفرد الأوسط للإخوة زعيتر (عمر وأبو بكر) المثيرين للجدل في المغرب، أشعل موجة عضب واسعة ضده في المملكة بعد خسارته المذلة والتي اعتبرها كثيرون “غير مُشرفة” للرياضة المغربية.

غضب في المغرب من الإخوة زعيتر

بات غضب الأوساط السياسية والحقوقية في المغرب من تصرفات الإخوة زعيتر وعلاقتهم المثيرة للجدل بالملك محمد السادس، واضحاً أكثر من أي وقت مضى.

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وكانت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية قد نشرت تقريرا خطيرا فضح تفاصيل مثيرة على العلاقة المشبوهة ” لمحمد السادس بالإخوة زعيتر والحياة الفاسدة” لهذا الأخير.

وأوضح التقرير كيف تحوّل الإخوة زعيتر لأحد أقرب المقربين من الملك محمد السادس، ودورهم المشبوه في الحياة السياسية بالمملكة.

ناهيك عن الصعود غير المسبوق في ثرواتهم الشخصية وافتتاحهم عددا من المشاريع في المملكة وخارجها.

المصدرالإيكونوميست + تويتر - ترجمة وتحرير وطن

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