وجهه لا يُرى من الدماء.. “أنتيم” ملك المغرب يسقط بالقاضية مجددا (فيديو)

وطن – سقط المقاتل المغربي وصديق الملك محمد السادس المقرب، عثمان زعيتر (33 عاماً) اليوم، الأحد، أمام خصمه الأرجنتيني فرانسيسكو برادو، بالضربة القاضية في الجولة الأولى بعد مرور أربع دقائق فقط على بداية النزال، ضمن منافسات الوزن الخفيف لبطولة “يو إف سي” المُقامة بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

اللافت وما استفز جزءاً كبير من المغاربة، أن هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لـ “زعيتر” بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

حيث كان قد خسر في نوفمبر الماضي نزاله أمام الأمريكي “مات فريفولا” بعد مرور دقيقتين ونصف الدقيقة فقط على بداية النزال.

عثمان زعيتر، وهو الفرد الأوسط للإخوة زعيتر (عمر وأبو بكر) المثيرين للجدل في المغرب، أشعل موجة عضب واسعة ضده في المملكة بعد خسارته المذلة والتي اعتبرها كثيرون “غير مُشرفة” للرياضة المغربية.

— Combat Sports Today 📰 (@CSTodayNews) July 16, 2023