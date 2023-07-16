الأحد, يوليو 16, 2023
الرئيسيةحياتناواتساب يكشف عن ميزة جديدة..ستعجبك بالتأكيد!
حياتنا

واتساب يكشف عن ميزة جديدة..ستعجبك بالتأكيد!

من المهم ملاحظة أن هذه الميزة تنطبق فقط على أعضاء المجتمع، حيث سيظل رقم هاتف مسؤول المجتمع مرئيًا دائمًا

كتب ايمان الباجي
واتساب يكشف عن ميزة جديدة..ستعجبك بالتأكيد!
ميزة واتساب الجديدة
- Advertisement -

وطن- أطلق واتساب، تطبيق المراسلة الفوري والمجاني المملوك لشركة ميتا Meta، ميزة جديدة تسمى خصوصية رقم الهاتف لكل من مستخدمي أجهزة Android و iOs.

وفقا لموقع “.viva.co.id“، يشير تقرير من صفحة WABetaInfo إلى أن هذه الميزة الجديدة مضمنة في التحديث التجريبي المتاح لكلا نظامي التشغيل.

بمجرد قيام المستخدمين بتثبيت آخر تحديث تجريبي، سيصادفون خيارًا جديدًا يسمى خصوصية رقم الهاتف في قسم معلومات مجموعة إعلانات المجتمع.

ميزة واتساب الجديدة

يقال إن ميزة خصوصية رقم الهاتف التي تم تقديمها حديثًا في واتساب ستمكن المستخدمين من حماية خصوصيتهم عن طريق إخفاء أرقام هواتفهم داخل مجتمعات WhatsApp.

وأضاف التقرير أنه من خلال تمكين هذه الميزة، يمكن للمستخدمين التأكد من أن أرقام هواتفهم مرئية فقط لمسؤولي المجتمع والأفراد الذين حفظوا معلومات الاتصال الخاصة بهم.

تطبيق واتساب
يقال إن الميزة التي تم تقديمها حديثًا في واتساب تمكن المستخدمين من حماية خصوصيتهم داخل التطبيق

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الميزة توفر القدرة على إخفاء أرقام الهواتف الكاملة عن المشاركين الآخرين المشاركين في المحادثة.

- Advertisement -

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ميزة خصوصية رقم الهاتف تنطبق فقط على أعضاء المجتمع، حيث سيظل رقم هاتف مسؤول المجتمع مرئيًا دائمًا.

وفقًا للتقرير، هذه الميزة الجديدة متاحة حاليًا لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي الذين قاموا بتثبيت آخر تحديثات WhatsApp لنظامي Android و iOS.

من المتوقع أن يصل إطلاق هذه الميزة إلى جمهور أوسع في الأيام المقبلة.

واتساب يُطور الواجهة الرئيسية للتطبيق

في الوقت نفسه، بدأ تطبيق واتساب أيضًا في طرح واجهة معدلة لمستخدمي iOS. كما ذكر WABetaInfo، الموقع الإلكتروني الذي يتتبع الميزات الجديدة والقادمة على WhatsApp، يمكن لمستخدمي iOS الآن رؤية شريط علامة التبويب شبه شفاف وشريط تنقل.

تم وضع علامة على WhatsApp لنظام التشغيل iOS 23.13.80 كتحديث متوافق. على الرغم من أن سجل التغيير الرسمي من App Store لا يذكر الأخبار المتعلقة بالواجهة، إلا أن التقرير يؤكد أن هذا يتم نشره على نطاق واسع للمستخدمين في الإصدار المستقر.

وللتحقق مما إذا كانت ميزة الشريط الشفاف للمحادثات متاحة لك أم لا، ما عليك سوى تحديث التطبيق على جهاز iPhone الخاص بك من متجر التطبيقات.
قد يحتاج المستخدمون إلى إعادة تشغيل التطبيق لتنشيط التغييرات ويحتاجون كذلك إلى فتح أي قسم من التطبيق لمعرفة ما إذا كانت هذه الميزة متاحة أم لا.
المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

كيف تعرف إذا قام شخص ما بحظرك على تطبيق واتساب؟

حياتنا

إذا نفذت مساحة تخزين الآيفون .. غيّر هذا الإعداد لتحرير مساحة فوراً

الهدهد

أخيراً.. واتساب يتيح ميزة تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها

حياتنا

ينتظرها الملايين..تطبيق واتساب يطوّر ميزة رائعة!

حياتنا

واتساب يتيح لمستخدميه تعديل الرسائل المرسلة

الهدهد

مزاعم بالتجسس.. إيلون ماسك يشيطن “واتساب” لصالح مشروعه الجديد

حياتنا

واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة حفظ بعض الرسائل المختفية

حياتنا

موجودة في تلغرام.. واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

حياتنا

ميزة جديدة من واتساب تتيح إضافة جهات الاتصال وتعديلها دون الحاجة لمغادرة التطبيق

حياتنا

ميزة جديدة في واتساب ستنقذ دردشاتك

حياتنا

واتساب يعلن عن ميزة جديدة لحماية مستخدميه من المكالمات المزعجة

حياتنا

ستعجبك بالتأكيد..واتساب يعلن عن ميزة جديدة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اليويفا يفرض عقوبة مالية على نادي برشلونة لهذا السبب

محاكمة الضابط وإدانة الأهالي.. بيان النيابة المصرية عن حادثة مقتل مواطن برصاص الشرطة

نجمة إباحية تكشف ثدييها في حلبة الملاكمة احتفالاً بفوزها والجمهور في حالة صدمة (شاهد)

بعد تعليق نجيب ساويرس.. قضية المصريين الـ10 المعتقلين في السعودية منذ 3 سنوات

حضن وقبلة.. إطلالة لافتة لابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي (شاهد)

تشكيلة الزمالك اليوم أمام فاركو والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

مريم حسين تحقن مؤخرتها الصغيرة بالفيلر وتوثق العملية (فيديو)

أميرة الذهب.. لقطات دراماتيكية توثق سرقة أشهر محل مشغولات في مصر

من هو اللاعب ديكلان رايس ثاني أغلى صفقات الدوري الإنجليزي؟!

أصالة نصري تثير الغضب بما فعلته بالعلم السوري في تركيا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC