واتساب يكشف عن ميزة جديدة..ستعجبك بالتأكيد!

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وطن- أطلق واتساب، تطبيق المراسلة الفوري والمجاني المملوك لشركة ميتا Meta، ميزة جديدة تسمى خصوصية رقم الهاتف لكل من مستخدمي أجهزة Android و iOs.

وفقا لموقع “.viva.co.id“، يشير تقرير من صفحة WABetaInfo إلى أن هذه الميزة الجديدة مضمنة في التحديث التجريبي المتاح لكلا نظامي التشغيل.

بمجرد قيام المستخدمين بتثبيت آخر تحديث تجريبي، سيصادفون خيارًا جديدًا يسمى خصوصية رقم الهاتف في قسم معلومات مجموعة إعلانات المجتمع.

ميزة واتساب الجديدة

يقال إن ميزة خصوصية رقم الهاتف التي تم تقديمها حديثًا في واتساب ستمكن المستخدمين من حماية خصوصيتهم عن طريق إخفاء أرقام هواتفهم داخل مجتمعات WhatsApp.

وأضاف التقرير أنه من خلال تمكين هذه الميزة، يمكن للمستخدمين التأكد من أن أرقام هواتفهم مرئية فقط لمسؤولي المجتمع والأفراد الذين حفظوا معلومات الاتصال الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الميزة توفر القدرة على إخفاء أرقام الهواتف الكاملة عن المشاركين الآخرين المشاركين في المحادثة.

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ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ميزة خصوصية رقم الهاتف تنطبق فقط على أعضاء المجتمع، حيث سيظل رقم هاتف مسؤول المجتمع مرئيًا دائمًا.

وفقًا للتقرير، هذه الميزة الجديدة متاحة حاليًا لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي الذين قاموا بتثبيت آخر تحديثات WhatsApp لنظامي Android و iOS.

من المتوقع أن يصل إطلاق هذه الميزة إلى جمهور أوسع في الأيام المقبلة.

واتساب يُطور الواجهة الرئيسية للتطبيق

في الوقت نفسه، بدأ تطبيق واتساب أيضًا في طرح واجهة معدلة لمستخدمي iOS. كما ذكر WABetaInfo، الموقع الإلكتروني الذي يتتبع الميزات الجديدة والقادمة على WhatsApp، يمكن لمستخدمي iOS الآن رؤية شريط علامة التبويب شبه شفاف وشريط تنقل.

تم وضع علامة على WhatsApp لنظام التشغيل iOS 23.13.80 كتحديث متوافق. على الرغم من أن سجل التغيير الرسمي من App Store لا يذكر الأخبار المتعلقة بالواجهة، إلا أن التقرير يؤكد أن هذا يتم نشره على نطاق واسع للمستخدمين في الإصدار المستقر.

وللتحقق مما إذا كانت ميزة الشريط الشفاف لل محادثات متاحة لك أم لا، ما عليك سوى تحديث التطبيق على جهاز iPhone الخاص بك من متجر التطبيقات.