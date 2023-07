من هو اللاعب ديكلان رايس ثاني أغلى صفقات الدوري الإنجليزي؟!

- Advertisement -

وطن- يعد صفقة نادي أرسنال مع اللاعب ديكلان رايس صاحب 24 عاماً، ثاني أغلى صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز والنادي اللندني، القادم من صفوف نادي وست هام يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق التقارير الصحفية الإنجليزية، فقد بلغت قيمة صفقة تعاقد نادي أرسنال مع النجم الإنجليزي ديكلان، نحو 105 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

وجاءت صفقة ديكلان رايس ثاني أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب نادي تشيلسي، الذي انضم إلى صفوف البلوز في الميركاتو الشتوي الماضي بصفقة بلغت 106.8 مليون جنيه إسترليني، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي.

كما وتعد صفقة انتقال ديكلان رايس إلى صفوف المدفعجية. ثالث صفقات النادي اللندني بعد كاي هافيرتز من نادي تشيلسي وتيمبر من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

OFFICIAL: Declan Rice joins Arsenal on club record deal for £100m plus £5m in add-ons. 🔴⚪️✨ #AFC

Rice also becomes the most expensive English player in the history of the game.

Rice will wear number 4️⃣1️⃣ and signs deal valid until June 2028 with option for further season. pic.twitter.com/ai32Q9lvTA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023