الأحد, يوليو 16, 2023
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رياضة

من هو اللاعب ديكلان رايس ثاني أغلى صفقات الدوري الإنجليزي؟!

عقد الإنجليزي ديكلان رايس يمتد حتى صيف 2028

كتب فارس أبو شيحة
ديكلان رايس لاعب أرسنال الجديد
ديكلان رايس لاعب أرسنال الجديد
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وطن- يعد صفقة نادي أرسنال مع اللاعب ديكلان رايس صاحب 24 عاماً، ثاني أغلى صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز والنادي اللندني، القادم من صفوف نادي وست هام يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق التقارير الصحفية الإنجليزية، فقد بلغت قيمة صفقة تعاقد نادي أرسنال مع النجم الإنجليزي ديكلان، نحو 105 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

ديكلان رايس ثاني أغلى صفقات الدوري الإنجليزي

وجاءت صفقة ديكلان رايس ثاني أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب نادي تشيلسي، الذي انضم إلى صفوف البلوز في الميركاتو الشتوي الماضي بصفقة بلغت 106.8 مليون جنيه إسترليني، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي.

كما وتعد صفقة انتقال ديكلان رايس إلى صفوف المدفعجية. ثالث صفقات النادي اللندني بعد كاي هافيرتز من نادي تشيلسي وتيمبر من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

من جانبه، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” انضم ديكلان رايس إلى أرسنال في صفقة قياسية للنادي. مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 مليون جنيه إسترليني في الوظائف الإضافية”.

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وأضاف الإيطالي رومانو، ” أصبح رايس أيضًا أغلى لاعب إنجليزي في تاريخ اللعبة. كما وسيرتدي اللاعب قميص 41 مع نادي أرسنال حتى يونيو 2028، مع خيار التمديد لمزيد من المواسم”.

الإنجليزي رايس
الإنجليزي رايس

من هو اللاعب ديكلان رايس؟!

اللاعب ديكلان رايس، لاعب كرة قدم إنجليزي محترف، يلعب في مركز الوسط الدفاعي، وهو من مواليد ال14 من شهر يناير عام 1999م.

كما وبدأ الإنجليزي رايس مسيرته الاحترافية. مع نادي وست هام يونايتد عام 2017، لينتقل بعدها بصفقة قياسية إلى صفوف نادي أرسنال هذا الصيف.

أغلى صفقات الدوري الإنجليزي
أغلى صفقات الدوري الإنجليزي

ومن الجدير بالذكر بأن عقد ديكلان رايس مع فريقه الجديد أرسنال (المدفعجية)، يمتد حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2028. مع خيار التمديد لمواسم إضافية قادمة.

ديكلان رايس
ديكلان رايس
المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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