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من هو أندريه تروشيف الذي رشحه بوتين لزعامة فاغنر؟

حصل تروشيف على وسام النجمة الحمراء مرتين لخدمته في أفغانستان

كتب ايمان الباجي
من هو أندريه تروشيف الذي رشحه بوتين لزعامة فاغنر؟
أندريه تروشيف
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وطن- اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اسم أندريه تروشيف، وهو كولونيل متقاعد وكبير مرتزقة معروف باسم “سيدوي” هو ما يعني “الشعر الرمادي” باللغة الروسية، ليحل محل يفغيني بريغوزين كرئيس لمجموعة فاغنر.

وصف الاتحاد الأوروبي في وثيقة صادرة عام 2021 تروشيف بأنه أحد الأعضاء المؤسسين والمدير التنفيذي لمجموعة فاغنر.

وقالت الوثيقة كذلك إن تروشيف متورط بشكل مباشر في العمليات العسكرية التي نفذتها مجموعة فاغنر في سوريا.

ونقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن بوتين قوله إن “سيدوي” كان يقود فعلياً عناصر المجموعة على الجبهة الأوكرانية في الأشهر الـ16 الأخيرة.

من هو أندريه تروشيف؟

وفقا لصحيفة hindustantimes، ولد أندريه في مدينة لينينغراد السوفييتية (سانت بطرسبرغ حالياً) في 5 أبريل 1953، ويعتبر عضوًا مؤسسًا لمجموعة فاغنر، وفقًا لوثيقة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على المجموعة.

علاوة على ذلك، فهو ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية ومؤسس مجموعة فاغنر ويعد واحد من أبرز شركاء تروشيف.

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حارب تروشيف في أفغانستان خلال حرب الاتحاد السوفيتي التي استمرت عشر سنوات هناك وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، خدم هذا الأخير في الجيش الروسي في شمال القوقاز وأصبح فيما بعد قائدًا في وحدة القوات الخاصة للرد السريع التابعة لوزارة الداخلية الروسية والمعروفة باسم “SOBR”.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اقترح بوتين أن يقود أندريه تروشيف امجموعة فاغنر، بدلاً من قائدها الحالي يفغيني بريغوجين الذي أمر بالتمرد

حصل تروشيف على وسام النجمة الحمراء مرتين لخدمته في أفغانستان. في عام 2016، حصل على أرفع وسام روسي (بطل روسيا) في عام 2016 لاقتحامه مدينة تدمر السورية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2017.

بوتين ومجموعة فاغنر

في حدث أقيم في الكرملين في 29 يونيو، أعرب الرئيس الروسي عن تقديره لجهود 35 من قادة فاغنر في أوكرانيا كما قال ذلك إنه يشعر بخيبة أمل بشأن مشاركتهم في التمرد، الذي كان قد أدانه سابقًا باعتباره “عملًا من أعمال الخيانة”.

كما عرض بوتين على قادة فاغنر خيارات مختلفة لخدمتهم المستقبلية.

في السابق، قال بوتين إن على قوات فاجنر الاختيار بين توقيع العقود مع وزارة الدفاع، أو الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة، أو التقاعد من الخدمة. ومع ذلك، في الوقت الحالي، اقترح بوتين أن يقود أندريه تروشيف المجموعة، بدلاً من قائدها الحالي يفغيني بريغوجين الذي أمر بالتمرد.

وفي حديثه إلى  صحيفة “كوميرسانت”، قال بوتين: “كل شيء بسيط جدًا وواضح بالنسبة للمجتمع الروسي”، مشيرًا إلى أن “جنود فاغنر العاديين قاتلوا بكرامة، لذا… فإن حقيقة انجرارهم إلى هذه الأحداث أمر مؤسف”.
المصدرصحيفة hindustantimes، ترجم وتحرير وطن

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