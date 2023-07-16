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محمد سامي ومي عمر في وضع حميمي بملابس البحر في حمام السباحة (شاهد)

المخرج المصري محمد سامي وزوجته الممثلة مي عمر يثيران الجدل بصورة جريئة تجمعهما في حمام السباحة، ما يثير الانتقادات والهجوم من قبل متابعيهما

كتب رفيف عبدالله
محمد سامي ومي عمر في وضع حميمي في حمام السباحة (شاهد)
محمد سامي ومي عمر
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وطن – تعرض المخرج المصري محمد سامي، إلى هجوم وانتقادات من قبل متابعيه، بعد نشره صورة جريئة تجمعه بزوجته الممثلة مي عمر.

وظهر المخرج وزوجته في حمام السباحة معاً في وضع حميمي، حيث كانت مي عمر تحتضن محمد سامي، وكلاهما يرتديان ملابس البحر.

استرخاء

وعلق محمد سامي على الصورة: “استرخاء وتأمل”.

محمد سامي ومي عمر
محمد سامي ومـي عمر

وجاء في التعليقات على الصورة: ” انته ازاي راضي على نفسك وانت بتنشر صور مراتك”.

وكتب آخر: “لا هيك عيب العيب..ولا انت بتروج في المسلسلات للرجولة وانت ما عندك إياها”.

وتساءلت ثالثة: “هم المصريين معندهمش عيب كلو زي بعضوا البيت والشارع”.

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وسخر آخر: “المرة الجاية فيديو غرفة النوم”.

وتساءلت ناشطة: “استفدت إيه انت لما عريتها كده.. يا اخى اتقى الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستغفرك ونتوب اليك”.

نعمة الأفوكاتو

على الصعيد الفني، بدأت مي عمر بتصوير دورها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”.

ومن المقرر عرض المسلسل في السباق الدرامي الرمضاني القادم.

محمد سامي ومي عمر
مي عمر

ومسلسل “نعمة الافوكاتو”: من بطولة كلٍّ من مي عمر وأحمد زاهر وسلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

وشاركت مي عمر في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “علاقة مشروعة”، الذى تعاونت فيه مع الفنان ياسر جلال.

المصدررصد ومتابعة وطن

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