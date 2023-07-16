الأحد, يوليو 16, 2023
الرئيسيةحياتنالقطة عفوية.. الأمير الحسين يقود بزوجته رجوة ووالدته الملكة رانيا
حياتنا

لقطة عفوية.. الأمير الحسين يقود بزوجته رجوة ووالدته الملكة رانيا

ولي العهد الأردني يقود سيارة رياضية صغيرة على هامش ملتقى صن فالي الاقتصادي بأمريكا، رفقة زوجته الأميرة رجوة الحسين ووالدته الملكة رانيا

كتب سالم حنفي
الأمير الحسين ورجوة
الأمير الحسين وزوجته رجوة
- Advertisement -

وطن – تداول أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية لأفراد الأسرة الهاشمية، الأمير الحسين ولي العهد، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، ووالدته الملكة رانيا العبدالله، في مركبة صغيرة وهم يقضون وقتاً من الاستجمام والنزهة داخل سيارة Golf Cart تستخدم للتنقلات الداخلية.

وجاء ذلك أثناء مشاركتهم إلى جانب الملك عبد الله الثاني في مؤتمر “صن فالي” الذي أقيم في ولاية ايداهو.

ويعقد ملتقى صن فالي الاقتصادي سنويا بالولايات المتحدة الأمريكية، في شهر تموز، بمشاركة قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية دولية، لمناقشة أبرز التطورات العالمية وآثارها الاقتصادية.

الأمير الحسين رفقة رجوة ووالدته الملكة

وبدا في الصورة التي نشرتها الملكة رانيا العبد الله على حسابها في “انستغرام” الأمير الحسين، يقود بزوجته رجوة ووالدته الملكة رانيا التي علقت على الصورة قائلة: “في صن فالي، أسعد الله صباحكم وجمعة مباركة”.

الأمير الحسين ورجوى والملكة رانية في صن فالي
الأمير الحسين ورجوة والملكة رانية في صن فالي

ويعد هذا الظهور الثالث للأميرة رجوة منذ عقد قرانها على ولي عهد الأردن في حفل زفاف أسطوري، أقيم في العاصمة عمان في 1 يونيو الماضي.

الملكة رانيا في صن فالي
الملكة رانيا في ملتقى صن فالي

ومما لفت الأنظار أن الملكة رانية جلست في المقعد الخلفي للمركبة “كلوب كار”، مما دفع البعض للإشادة بتواضعها.

- Advertisement -

وعلقت إحد المتابعات :”ملكة راقية لا تتدخل بين الزوج و امرأته حتى بالجلوس بالسيارة”.

وأضافت: “غير حموات لا يعرفن فك الحرف ومع ذلك يتكبرن”.

وكانت الملكة رانيا شاركت صورًا تجمعها مع الملك عبد الله الثاني، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والأميرة رجوة خلال تواجدهم في ملتقى صن فالي.

العائلة الهاشمية
العائلة الهاشمية في ملتقى صن فالي

وصن فالي (Sun Valley) هو منتجع للتزلج والاستجمام في ولاية أيداهو في الولايات المتحدة الأمريكية. أُعد العديد من الملتقيات والمؤتمرات هناك.

الملك عبد الله ونجله الأمير الحسين
لقطة نشرتها الملكة رانية تظهر الملك عبد الله ونجله الأمير الحسين
الاميرة رجوى
ظهور جديد للأميرة رجوة زوجة الأمير الحسين

ملك الأردن وملتقى صن فالي

وشارك الملك عبد الله الثاني في الملتقى الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية سنوياً، بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية لتسليط الضوء على أبرز التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

وكان “الديوان الملكي الهاشمي” أشار على موقعه الإلكتروني إلى أن الملك عبد الله الثاني عقد على هامش أعمال الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي شركات عالمية وأمريكية كبرى، حضر جانبا منها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتم بحث فرص التعاون مع القطاع الخاص في الأردن والاستثمار في قطاعات حيوية؛ إذ شملت اللقاءات مديرين تنفيذيين لشركات تعمل في قطاعات التعدين، وصناعة الألبسة والمحيكات، والتكنولوجيا الصناعية والهندسية، والسياحة، والتعليم، والاستثمار.

المصدرالديوان الملكي الهاشمي - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

الملكلة رانيا برفقة الملك وولي العهد وزوجته في منتدى صن فالي .. شاهد خجل وحياء رجوة آل سيف

حياتنا

راية النور ابنة الأمير هاشم بن الحسين حديث مواقع التواصل بجمالها الموروث عن والدتها (شاهد)

الهدهد

الملكة رانيا تستعين بفنان إيرلندي لتسخر من النفاق الدولي بشأن الغواصة “تيتان”.. ماذا قالت؟!

تقارير

الأمير هاشم وزواجه المحتمل من الأميرة ليونور حديث الصحافة الإسبانية وأنباء عن تخطيط مدبر!

حياتنا

الملكة رانيا مع ليتيزيا .. لماذا ظهرت بهذه الإطلالة التي لا تتناسب مع أجواء إسبانيا؟!

حياتنا

الملكة رانيا تتألق بإطلالة رائعة من الدانتيل الزهري في حفل تخرج المدرسة التي أسستها! (شاهد)

الهدهد

رجوة آل سيف.. معلومات مثيرة عن خالتها وعلاقتها بعائلة “آل سعود” وسر أقراط ليلة الحناء (شاهد)

الهدهد

أول ظهور رسمي لولي العهد الأمير الحسين بعد زفافه الأسطوري

الهدهد

الملكة رانيا تنشر “أغرب فيديو” من حفل زفاف ابنها الأمير الحسين

حياتنا

الأميرة رجوة آل سيف كبرت على نفس ملامح الطفولة .. صور تكشف ذلك

حياتنا

حسين الجسمي يشعل الأردن.. الاحتفالات بزفاف الحسين ورجوة مستمرة

حياتنا

نانسي بيلوسي تطلب من راغب علامة أن يغني لها أغنية “نفرح بالحسين”.. هكذا تفاعلت معها! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لن أتوقف.. سلوان موميكا: سأحرق المصحف وعلم العراق الخميس المقبل (فيديو)

إيفانكا وهي طفلة في صور نادرة.. جمال ساحر ونسخة عن والدتها الفاتنة

التحفظ على شركات “أبو هشيمة” ومصادرة أمواله دون إيضاح السبب

وجهه لا يُرى من الدماء.. “أنتيم” ملك المغرب يسقط بالقاضية مجددا (فيديو)

حفيظ دراجي يفجر مفاجأة بشأن صفقة رياض محرز والأهلي السعودي

“هدم مئذنة جامع السراجي أمر دُبر بليل”.. رئيس الوقف السني يفجر مفاجأة

بأكتاف عارية.. إطلالة مثيرة لطليقة حاكم دبي رفقة ابنتها (فيديو)

“تزوج 4 إذا أكلتها”.. عماني ينصح المتزوجين بهذه السمكة: خطيرة (شاهد)

كشفت أسرار وفضائح.. صحفية سورية مؤيدة لبشار الأسد تنقلب عليه

“دراجة كان يركبها سيدنا آدم”.. مترجم بعثة حج آسيوية يثير جدلا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC