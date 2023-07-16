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لحظة اعتقال سفاح النساء الذي أرّق الأمريكان.. وصدفة لا تصدق وراء سقوطه

القبض على سفاح النساء في الولايات المتحدة

كتب خالد السعدي
سفاح النساء
ريكس إيه هيورمان المعروف بـ سفاح النساء
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وطن – ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على ريكس إيه هيورمان المعروف بـ”سفاح النساء”، المتهم بقتل نساء والتخلص من جثثهن على شاطئ بنيويورك.

وريكس إيه هيورمان متهم بقتل 3 نساء من بين 11 رفاتا بشريا عثر عليها على الشاطئ بين 2010 و2011، إضافة لاتهامه بقتل امرأة أخرى عام 2007.

وبثت وسائل إعلام، لقطات مُصورة توثّق عملية القبض على سفاح النساء، وقد جاءت عملية اعتقاله بطريقة غير عادية، حيث كان يتجول في أحد الشوارع بشكل طبيعي، وباغته رجال الأمن بتوقيفه بشكل مفاجئ.

وكانت السلطات الأمريكية قد طابقت الحمض النووي الذي عثر عليه، على شعر إحدى الضحايا ببقايا بيتزا تناولها المتهم، وبدأت السلطات تتعقب تحركات المهندس منذ عام 2022، فيما نفى هيورمان جميع التهم الموجهة ضده.

ريكس إيه هيورمان
لحظة القبض على ريكس إيه هيورمان

زيادة مخيفة في جرائم القتل بالولايات المتحدة

وجرائم القتل واحدة من أخطر الظواهر التي تؤرق المجتمع الأمريكي، وسط تسجيل زيادة مخيفة في عمليات القتل الجماعي في مختلف الولايات.

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والفترة من أول يناير حتى 30 يونيو الماضيين، كانت أشد ستة أشهر دموية من حوادث القتل الجماعي في الولايات المتحدة منذ عام 2006.

وتنوعت الجرائم، بين عمليات قتل بأيدي الغرباء أو المقربين، ومذابح في بلدات صغيرة، وفي مدن كبرى، وداخل المنازل أو خارجها، بما في ذلك جرائم في وضح النهار.

وشهدت الفترة المذكورة، 28 حادثة قتل جماعي، جميعها استخدمت فيها أسلحة نارية باستثناء حادثة واحدة، في حين كان عدد القتلى يرتفع كل أسبوع تقريباً.

والقتل الجماعي، هو الحادث الذي حادث يُقتل فيه أربعة أشخاص أو أكثر ليس من ضمنهم المعتدي، في ظرف 24 ساعة، وقد بلغ عدد حوادث القتل الجماعي خلال 181 يوماً، 28 حادثة أسفرت عنها 140 ضحية.

يُشار إلى أن هذا العدد القياسي من حوادث القتل الجماعي عام 2023 تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 27 جريمة قتل جماعي في النصف الثاني من عام 2022.

المصدرالحدث - رصد وتحرير وطن

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