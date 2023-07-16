الأحد, يوليو 16, 2023
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الهدهد

كشفت أسرار وفضائح.. صحفية سورية مؤيدة لبشار الأسد تنقلب عليه

الصحفية السورية فاطمة سلمان تنقلب على بشار الأسد

كتب خالد الأحمد
الصحفية السورية فاطمة سلمان
الصحفية السورية فاطمة سلمان التي انقلب على بشار الأسد ونظامه
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وطن – بجرأة غير مسبوقة شنت الصحفية السورية “فاطمة سلمان”، هجوماً عنيفاً على رئيس النظام السوري بشار الأسد هازئة به وبنظامه، وسخرت من ادعائه الحكمة وهو الذي باع البلاد والعباد.

وعرفت فاطمة سلمان، في الآونة الأخيرة بإثارتها للجدل بعد كتابتها منشورات اتـهمت فيها عائلة “أسماء الأسد” بسرقة مقدرات سوريا، وهذا ما جعل بعض المراقبون يرجّحون أن تكون مدعومة من “رامي مخلوف”.

انقلبت على نظام الأسد بعد تأييده لسنوات

ونشرت الصحفية والناشطة العلوية فاطمة سلمان، التي تنحدر من القرداحة معقل آل الأسد سلسلة منشورات جريئة على حسابها في “فيسبوك” هاجمت فيها مسؤوليه، متهمة “قيادته الحكيمة ببيع سوريا للإيرانيين والروس مقابل شعارات فارغة مثل “المؤامرة والصمود” التي ترفعها لإسكات السوريين ومنعهم من الاحتجاج” حسب وصفها.

الصحفية فاطمة سلمان
الصحفية فاطمة سلمان تهاجم الأسد ونظامه

وقالت فاطمة في إحدى هذه المنشورات التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل بنبرة هازئة، إن من “منجزات القيادة الحكيمة بيع مرفأ طرطوس واللاذقية وبيع مطار حميميم، وبيع نصف مطار دمشق الدولي، وبيع صحراء تدمر بما فيها من موارد طبيعية كالفوسفات والملح والرمل والغاز، وكذلك بيع الاتصالات والمواصلات وتخصيص الاستيراد والتصدير لعدد محدود من الأشخاص ولشخصه –تقصد بشار الأسد-“.

حواجز الإتاوات والعصابات

وتابعت: “من منجزات القيادة الحكيمة أيضاً ظهور جرحى الجيش بفيديوهات يطلبون العون من الناس–يتسولون– وانتشار حواجز الإتاوات والعصابات وفشل بالطاقة وبالمياه والقضاء والتعليم والصحة.”

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واستدركت بنبرة هازئة :”في أكثر من هيك حكمة”.

ولم توفر الناشطة فاطمة سلمان انتقاد طريقة الحكم وتوريثه بين عائلة الأسد من حافظ الأسد إلى ابنه بشار الأسد، وخاطبت مفتي الجمهورية بطريقة سردية: “سيدنا المفتي هل هذا من الحلال أن أسلم ابني من بعدي منصب رئيس الجمهورية.. فأجابه الشيخ طبعاً حرام ولا يجوز شرعاً أعوذ بالله وكما قال سبحانه في كتابه العزيز “ولا تنكحوا ما نكح آباءكم” ولذلك لا يحق أن يستلم مكانك شرعاً –تقصد في توريث الحكم –

ولم تلبث الصحفية السورية أن حذفت المنشور الأخير خوفاً من الملاحقات الأمنية التي طالت الكثير من المعترضين على أوضاع البلاد من حاضنة النظام.

أكذوبة الصمود والتصدي

وسخرت الناشطة فاطمة سلمان من أكذوبة الصمود والتصدي التي يرددها حزب البعث منذ أكثر من 40 عاماً، وعلقت في منشور لها: “إذا أخبرك أبنك بأنه جائع ويشتهي اللحمة والموز والخضار وبعض أساسيات العيش أحكي له عن المؤامرة الكونية وإذا لم يقتنع احكي له عن الصمود والتصدي.. وإذا لم يقتنع احكي له عن تحرير القدي وإذا لم يقتنع أحكي له عن محاربة الرأسمالية والإمبرالية.”

ومضت في انتقاداتها الجريئة :”إذا لم يقتنع أعلم أن ابنك عميل للصهيونية اقتله وأرح الوطن منه.”

وتعكس تلك التصريحات الجريئة لأحد أبناء الطائفة العلوية التي تدعم بشار الأسد، حالة الاحتقان والغضب الشديد الذي يعيشه السوريون منذ سنوات.

تعيش في ألمانيا

وعرفت فاطمة سلمان سابقا بتمجيد جرائم الحرب التي يرتكبها ضباط الأسد بحق السوريين والشماتة بمقتل المدنيين، ومن أشهر من مجدتهم “سلمان” هو العميد علي خزام قائد اللواء 105 حرس جمهوري، الذي قتل منذ سنوات وارتكب مجازر في حي القصور والجورة بدير الزور عام 2012 راح ضحيتها 158 شخصاً.

وبعد انتقالها إلى ألمانيا نشرت العديد من المنشورات التي تصف فيها اللاجئين السوريين بالشحاذين والخونة والحيوانات وافتخرت بقيادة مجرم الحرب بشار الأسد.

ورغم ادعائها أنها انتقلت إلى ألمانيا بهدف إكمال دراستها، إلا أن ناشطين يؤكدون أن تلك الإعلامية مرسلة بمهمة استخباراتية من قبل الأسد للتجسس على السوريين وترهيبهم.

المصدرأورينت + تويتر - رصد وتحرير وطن

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