في أمريكا.. ميسي يجرب هذا الشعور لأول مرة وصدمة لجمهوره (فيديو)

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وطن – فوجىء نجم الكرة العالمي اللاعب الارجنتيني “لوينيل ميسي” بتجاهل الأمريكيين له، أثناء تسوقه في سوبرماركت بمدينة “ميامي”، دون أن يعيره أحد أي اهتمام على غير العادة.

وأكدت مصادر أن اللاعب الأرجنتيني ميسي كان يتسوق من متجر “بوبليكس”، وهو أكبر سلسلة “سوبرماركت” في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن ميسي واصل ليلة، الخميس، برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما الثلاثة، مخططاته اليومية.

وبالكاد أعاره الناس اهتماما، وفق فيديو ظهر فيه اللاعب البالغ 36 عاما، مختلفا تماما عما رأيناه في 21 مارس الماضي بالأرجنتين.

وفي ذلك الحين لمحه أحدهم يدخل إلى مطعم في العاصمة بوينس آيرس، وبدقائق امتلأت زاوية الشارع بأكثر من 200 شخص قطعوا حركة المرور، واحتشدوا مع من كانوا في المطعم لرؤيته عن قرب، ويبدو أن ميسي انزعج من هذا الأمر، على عكس حضوره الأخير في ميامي الذي انزعج فيه من التجاهل.

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ميسي وإنتر ميامي

وبحسب موقع “nationworldnews” أمضى ميسي الأيام الأخيرة من إجازته مرتديًا قميصًا أسود وسروالًا قصيرًا أبيض وصندلًا مثل أي جار آخر.

ولم يواجه “البرغوث” مشكلة في التقاط الصور مع العملاء المتفاجئين ومساعدي المتاجر في السوبر ماركت ليلة الخميس.

ووفق تقارير إعلامية مختلفة ، فإن الرجل القادم من روساريو لم يوقع رسميًا بعد مع إنتر ميامي ، لكن هذا الخميس خاض أول تدريب له مع زملائه الجدد.

وذهب البرغوث ميسي -كما يلقبه معجبوه- ليلة الأربعاء لتناول العشاء في مطعم معكرونة شمال ميامي بيتش مع والده خورخي، والمغني دييجو توريس والمهاجم الأوروغواياني السابق دييجو فورلان.

وعلى الرغم من أن ليونيل ميسي أُجبر على الخروج تجنبًا للعدد الكبير من المعجبين المنتظرين عند المدخل الرئيسي، لم يجد صعوبة في توقيع التوقيعات والتقاط الصور مع من تمكنوا من ملاحظة وجوده.

ويهدف ميسي إلى عيش حياة هادئة داخل وخارج الملعب. ولم يغير خططه خلال أيامه الأولى في جنوب فلوريدا.

وقال ميسي في مقابلة مع الصحيفة : “صحيح أنني محظوظ بسبب ما مررت به ، لكن في بعض الأحيان أرغب في عدم الكشف عن هويتي وأن أكون قادرًا على الاستمتاع بالذهاب إلى السوق والسينما والمطعم”.

البحث عن الراحة في أمريكا

وميسي ليس الوحيد الذي سار على درب البحث في أمريكا عن “راحة البال” من مشاهير كرة القدم، فقبله سبقه “الجوهرة السوداء” بيليه، بتعاقده في 1975 مع نادي New York Cosmos لعامين، وكان هذا العقد الأكثر راحة للنجم الذي لم يكن يتمكن من الخروج من منزله في البرازيل إلا بحماية الشرطة. إلى درجة أن أحدهم رآه في أحد المطاعم يقوم إلى المرحاض ليغسل يديه، فأسرع إلى الكرسي الذي كان جالسا عليه وحاول أن يسرقه، لكنهم أدركوه قبل أن ينجح بمسعاه.

ووقع ليونيل ميسي مهاجم برشلونة السابق صفقة مع نادي إنتر ميامي الأمريكي لمدة عامين ونصف تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار.