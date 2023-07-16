فيديو يخلع القلوب من سلطنة عمان.. عاصفة مرعبة تقتلع كل ما يقابلها

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وطن – تداول عمانيون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق جانباً من العاصفة القوية التي ضربت ولاية نزوى، وسببت أضراراً بالغة في الكثير من الممتلكات.

وولاية نزوى هي إحدى ولايات سلطنة عمان، تتبع لمحافظة الداخلية وتعتبر المركز الإقليمي الاستوائي للمنطقة وتبعد عن مدينة مسقط العاصمة بنحو 164 كيلومتر.

وبحسب “وكالة الأنباء العمانية” فقد شهدت عدد من قرى ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بحبات البرد سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأدت الأمطار إلى جريان وادي جابر ببركة الموز ووادي تنوف”.

مقطع متداول للعاصفة القوية التي أثرت على #ولاية_نزوى وسببت اضرار في بعض الممتلكات#الخيمة_العمانية_الشبابية pic.twitter.com/BQk8Y6l7L5 — الخيمة العمانية الشبابية (@Omanyawhatsapp) July 14, 2023

العاصفة تقتلع سقف مرآب

وظهر في الفيديو المتداول الذي رصدته” وطن” سيارة سوداء اللون في حديقة منزل وبدا سقف مرآبها وهو يتطاير من فوقها.

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وفي مشهد تال بدت أركان المنزل وحاجياته تهتز، فيما يسمع صوت بكاء أطفال داخل المنزل جراء شدة العاصفة التي لم تشهد البلاد لها مثيلاً منذ سنوات.

وأدت العاصفة التي أصابت ولاية نزوى إلى سقوط الأشجار فوق عدد من السيارات وتسببت بأضرار مادية كبيرة في المنازل والمحال التجارية، ومنها شجرة معمرة سقطت فوق 3 سيارات وألحقت بها أضراراً كبيرة.

تتعرض ولاية نزوﯼ لهطول امطار شديدة مع رياح هابطة الآن يرجى الانتباه ⚠️⚠️

.#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/d62yhnJUAX — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) July 15, 2023

كما تضرر سوق نزوى الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 200 عاماً وتهاوت أسقف محاله وارتفع منسوب المياه فيه لدرجة كبيرة وسط أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية صاحبت العاصفة.

تحذير الأرصاد العمانية

وكانت “الأرصاد العمانية” قد نشرت خريطة تفاعلية للأجواء في سلطنة عمان.

من العاصفة الرعدية الثقيلة طريق كتنه..البريمي قبل قليل

تصوير : عبدالله البدواوي @a_albdwawi_8

.#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/yF8z0UVyvu — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) July 15, 2023

وعلقت أن فرصاً لتشكل السحب المنخفضة-الضباب (تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا) فترة آخر الليل والصباح الباكر لليوم، الأحد، على أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان -مسقط وشمال وجنوب الباطنة ومسندم- والمناطق المطلة على بحر العرب -سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار-

⚠️فرص تشكل السحب المنخفضة/الضباب (تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا)فترة آخر الليل والصباح الباكر ليوم غد الأحد على أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان (مسقط وشمال وجنوب الباطنة ومسندم) والمناطق المطلة على بحر العرب (سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار) pic.twitter.com/5TbuwsUSeB — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 15, 2023

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح الجنوبية الشرقية 15 عقدة أحياناً خلال فترة المساء بين الطريق الواصل من ولاية هيما وثمريت، قد تتسبب في تصاعد الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية.

وقد يتسبب نشاط الرياح الجنوبية على ولاية ثمريت بمعدل 15-20 عقدة، لتصاعد الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية.