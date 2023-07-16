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فيديو يخلع القلوب من سلطنة عمان.. عاصفة مرعبة تقتلع كل ما يقابلها

العاصفة القوية تضرب سلطنة عمان وتسبب أضراراً بالغة

كتب خالد الأحمد
عاصفة سلطنة عمان
عاصفة سلِطنة عمان اقتلعت سقف مرآب
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وطن – تداول عمانيون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق جانباً من العاصفة القوية التي ضربت ولاية نزوى، وسببت أضراراً بالغة في الكثير من الممتلكات.

وولاية نزوى هي إحدى ولايات سلطنة عمان، تتبع لمحافظة الداخلية وتعتبر المركز الإقليمي الاستوائي للمنطقة وتبعد عن مدينة مسقط العاصمة بنحو 164 كيلومتر.

وبحسب “وكالة الأنباء العمانية” فقد شهدت عدد من قرى ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بحبات البرد سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأدت الأمطار إلى جريان وادي جابر ببركة الموز ووادي تنوف”.

العاصفة تقتلع سقف مرآب

وظهر في الفيديو المتداول الذي رصدته” وطن” سيارة سوداء اللون في حديقة منزل وبدا سقف مرآبها وهو يتطاير من فوقها.

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وفي مشهد تال بدت أركان المنزل وحاجياته تهتز، فيما يسمع صوت بكاء أطفال داخل المنزل جراء شدة العاصفة التي لم تشهد البلاد لها مثيلاً منذ سنوات.

وأدت العاصفة التي أصابت ولاية نزوى إلى سقوط الأشجار فوق عدد من السيارات وتسببت بأضرار مادية كبيرة في المنازل والمحال التجارية، ومنها شجرة معمرة سقطت فوق 3 سيارات وألحقت بها أضراراً كبيرة.

كما تضرر سوق نزوى الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 200 عاماً وتهاوت أسقف محاله وارتفع منسوب المياه فيه لدرجة كبيرة وسط أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية صاحبت العاصفة.

تحذير الأرصاد العمانية

وكانت “الأرصاد العمانية” قد نشرت خريطة تفاعلية للأجواء في سلطنة عمان.

وعلقت أن فرصاً لتشكل السحب المنخفضة-الضباب (تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا) فترة آخر الليل والصباح الباكر لليوم، الأحد، على أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان -مسقط وشمال وجنوب الباطنة ومسندم- والمناطق المطلة على بحر العرب -سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار-

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح الجنوبية الشرقية 15 عقدة أحياناً خلال فترة المساء بين الطريق الواصل من ولاية هيما وثمريت، قد تتسبب في تصاعد الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية.

وقد يتسبب نشاط الرياح الجنوبية على ولاية ثمريت بمعدل 15-20 عقدة، لتصاعد الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية.

المصدروكالة الأنباء العمانية + تويتر - رصد وتحرير وطن

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