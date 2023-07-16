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فيديو الموقف البطولي لحارس الأهلي الذي أنقذ حياة مشجع الزمالك

الحارس البطل ينقذ حياة مشجع

كتب سالم حنفي
مصطفى شوبير ينقذ مشجع
مصطفى شوبير ينقذ مشجع من نادي الزمالك
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر موقفا إنسانيا من حارس النادي الأهلي مصطفى شوبير، تجاه أحد مشجعي نادي الزمالك، بين شوطي المباراة التي جمعت بين الفريقين قبل أيام، وكانت محور اهتمام العالم العربي بأكمله.

والتُقط هذا المشهد، بين شوطي المباراة، حيث سارع مصطفى شوبير الذي كان خارج قائمة فريقه في المباراة، متوجها إلى رجال الإسعاف لإحضارهم إلى المدرجات لإنقاذ أحد مشجعي نادي الزمالك بعد تعرُّضه لأزمة صحية.

مصطفى شوبير
حارس النادي الأهلي مصطفى شوبير

وشوهد مصطفى شوبير، وهو يهرول رفقة رجال الإسعاف لإنقاذ المشجع، كما حرص على إبعاد المحيطين بالمشجع لتكون التهوية جيدة.

وحظي موقف مصطفى شوبير بإشادة كبيرة من مشجعي نادي الزمالك، وقد حرص الكثيرون منهم على التقاط صور تذكارية معه.

سبب الأزمة الصحية لمشجع الزمالك

ورجّح الكثيرون، أن يكون سبب الأزمة الصحية التي ألمت بالمشجع بين شوطي مباراة الأهلي والزمالك، هو الانهيار الكبير للفريق “الأبيض” في الشوط الأول الذي أنهاه خاسرا بثلاثية نظيفة، قبل أن تنتهي المباراة بهزيمة الفريق 1 / 4.

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وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 في الدوري المصري.

مباراة الأهلي والزمالك
الأهلي يفوز على الزمالك بأربعة أهداف لهدف

جدل رجب بحة ومرتضى منصور

ورغم الأداء السيئ الذي قدّمه نادي الزمالك، إلا أنه رئيسه المعزول مرتضى منصور، أرجع الخسارة إلى أن “السحر” يستهدف تدمير نادي الزمالك، واتهم شخصا يُدعى رجب بحة بأنه يقف وراء مثل هذه الأعمال.

وأصبح هذا الشخص محور اهتمام الرأي العام في مصر، بعدما كذّب اتهامات مرتضى منصور، واتهمه بتشويه سمعته، وقال إنه لا علاقة له بالسحر.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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