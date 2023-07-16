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عمار علي حسن يفجر مفاجأة عن تعامل السيسي مع احتمالات ترشح جمال مبارك للرئاسة

النظام المصري يتعامل بجدية مع احتمالية ترشح جمال مبارك للرئاسة

كتب شيراز ماضي
عمار علي حسن يفجر مفاجأة عن تعامل السيسي مع احتمالات ترشح جمال مبارك للرئاسة
جمال مبارك ابن الرئيس الراحل حسني مبارك
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وطن- قال الأديب والمفكر المصري عمار علي حسن، إن النظام المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ يتعامل بجدية للمرة الأولى، مع احتمالات ترشح جمال مبارك ابن الرئيس الراحل حسني مبارك، في انتخابات الرئاسة.

وغرّد عمار علي حسن عبر حسابه بموقع “تويتر“: “حين يطالب ضياء رشوان، وهو رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية والمنسق العام للحوار الوطني، في حواره مع قناة العربية جمال مبارك، بتحديد موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن مطالبته يجب ألا تذهب بلا توقف”.

وأضاف الأكاديمي المصري البارز: “هذه هي المرة الأولى التي يتم التعامل، شبه الرسمي، مع ترشيح مبارك الابن بجدية”.

ضياء رشوان يطالب جمال مبارك بحسم أمره

وكان ضياء رشوان، قد تحدث عن تساؤل طُرح في الفترة الماضية، بخصوص نية جمال مبارك الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: “لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح ليحسم الشعب أمره؟.. لو عاوز تترشح.. يا ريت تعلن لنا”.

وأشار رشوان، إلى أن ترشح بعض الأسماء الصادرة بحقهم أحكام جنائية نهائية باتة مسألة تفحصها الهيئة العليا للانتخابات، مشيرا إلى رفض الدستور خوض الانتخابات لمن صدر بحقه أحكام جنائية، وإن رد إليه الاعتبار.

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حملة لدعم ترشح جمال مبارك

ويأتي هذا الجدل، بعد أيام من ظهور العديد من الحملات في مصر، للإعلان عن مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة المصرية، المزمع انطلاقها في شهر أبريل من عام 2024، بينهم جمال مبارك.

وانتشرت حملة بعنوان “جمال مبارك رئيسا لمصر”، وانتشر وسم بعنوان ادعم جمال مبارك، على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداول العديد من المستخدمين فيديوهات سابقة له لدعمه للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

ومع التفاعل الكبير لأنباء ترشح جمال مبارك بانتخابات الرئاسة المقبلة، فإن هناك جدلا كبيرا يخص تشكيك جزء كبير من المواطنين وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، معتبرين أنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، لكن بالنسبة لمصر، لا يزالون مدانين بأحكام القانون.

وجمال مبارك مباشرة حقوقه السياسية طالما أنه لايزال مدانا في قضية القصور الرئاسية التي صدرت بحقه فيها أحكام قضائية.

انتهاء ولاية السيسي

يُشار إلى أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019، تفيد بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2024 عوضا عن 2022، كما يحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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