سيتقاضى 60 مليون دولار سنوياً .. تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي

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وطن- أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، إكمال تعاقده مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال36 عاماً، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وقال نادي إنتر ميامي بأن الأرجنتيني ميسي الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات خلال مسيرته الكروية في عالم الكرة المستديرة، سينضم إلى التشكيلة الأساسية للفريق الأمريكي خلال الأيام القليلة القادمة.

تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي

ووفق التقارير الصحفية، فإن البرغوث ليونيل ميسي سيتقاضى مع نادي إنتر ميامي الأمريكي مبلغ 60 مليون دولار سنوياً. إلى جانب الامتيازات والمكافآت التي سيتحصل عليها اللاعب مع الفريق.

ومن المقرر أن يتم تقديم النجم الأرجنتيني ميسي أمام جماهير نادي إنتر ميامي الأمريكي، الأحد.

كما ويعد اللاعب ميسي أحد أبرز الأسماء التي قررت الانضمام إلى الدوري الأمريكي الممتاز، بعد أسطورة البرازيل الراحل بيليه عام 1975، إلى صفوف نادي نيويورك كوزموس.

🟥 #آخر_خبر | نادي إنتر ميامي الأمريكي @InterMiamiCF يرحب رسمياً بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسيpic.twitter.com/qOxovqeXFF — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 15, 2023

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وسيلتحق زميله السابق في نادي برشلونة سيرجيو بوسكيتس، للعب بجوار ميسي، بعد التوقيع مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد رحيله عن النادي الكتالوني هذا الصيف.

تعليق ليونيل ميسي

من جهته، علق النجم الأرجنتيني ميسي، على انضمامه إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، ” إنها فرصة رائعة. كما وسنواصل بناء هذا المشروع معاً”.

وأضاف ميسي، ” الهدف هو العمل معاً لتحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، كما وأتطلع للبداية هنا في بيتي الجديد”.

وختم البرغوث حديثه، ” أنا متحمس جداً لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي. مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، هذه فرصة رائعة ومعاً سنواصل بناء هذا المشروع الجميل، كما وأتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد”.

كما ويستهل الأرجنتيني ميسي مشواره مع نادي إنتر ميامي الأمريكي. أمام منافسه أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوري الأمريكي، السبت القادم.

يذكر بأن فريق إنتر ميامي يتذيل ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز. برصيد 18 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر سينسيناتي برصيد 51 نقطة حتى الآن.