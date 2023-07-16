دنيا بطمة تنهار في بث مباشر بعد ليلة ساخنة على “خربوشة” في يوتيوب

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وطن – عاقبت إدارة يوتيوب، المغنية المغربية دنيا بطمة، بسبب الأمير عبد القادر الذي أدرجت صورته في كوفر أحدث أغانيها “خربوشة”.

وفي التفاصيل، يشار إلى أن دنيا بطمة أثارت الجدل بنشرها عبر قناتها على يوتيوب كوفر “خربوشة” الذي يحوي صورة للأمير عبد القادر مع كلمات تندرج ضمن الأغنية توحي بالإساءة إليه.

وهي إساءة قوبلت بانتقادات وتحركات حقوقية وقانونية جزائرية عاجلة، دفعت إدارة يوتيوب لمعاقبة المغنية المغربية.

وتفاجأ جمهور المغنية المغربية بحذف الكوفر، بعد أيام قليلة من نشره بالرغم من المشاهدات الكبيرة التي حققها كليب خربوشة، حيث احتل المركز الخامس ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة الرقمية.

دنيا فقمة في اخر اغنية لها حطت صورة الامير عبد القادر ماشي باش تنسبوا ليهم لالا اقراو كلمات الاغنية ، حطت صورته باش تسبو و رجعاتو خاين !!

الجزء اللي تغني فيه على الميمة مأخوذ من اغنية شاب انور تعالي نڤوليك

و ما نحكيوش على خيط الروح اللي خلاص رجع تعهم مع أنهم عندهم ڤرون الروح🙂 pic.twitter.com/kq9P2jRN59 — Algerian consciousness. (التاريخ لا يرحم)🇩🇿❣️ (@IsmailKbza) July 14, 2023

ما علاقة خربوشة بـ “الأمير عبد القادر”

كان للجزائريين دور كبير في حملة التبليغ لحذف الفيديو بسبب الإساءة لأحد رموز الدولة الجزائرية، وأيضا بسبب الإصرار على سرقة التراث الجزائري “المتمثل في خيط الروح على جبين بطمة”، على حد تعبير نشطاء وصفحات جزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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يُذكر أن دنيا بطمة كانت قد أطلقت أغنية “خربوشة” بتوزيع جديد، وهي عبارة عن كشكول شعبي مغربي، حيث تصدرت خلال الأسبوع الماضي، “الترند” عبر “تيك توك” عقب تسريبها من طرف طليقها المنتج البحريني، محمد الترك، أثناء ظهوره في بث مباشر.

وعن العلاقة بين الأمير عبد القادر واسم أغنية خربوشة، أكد نشطاء جزائريون أن بطمة “قامت بوضع خيط الروح وصورة الأمير الجزائري” كي تتصدر الترند ويحقق عملها نجاحا، لذلك تعالت الأصوات بالتبليغ عنها لحذف الفيديو بدل انتشاره.

دنيا بطمة منهارة: “فرحة ما كملت”

هي أولى الكلمات التي عبرت عن موقف الفنانة المغربية دنيا بطمة من حذف يوتيوب لأغنيتها الناجحة على مستوى عدد الزيارات.

وشاركت دنيا بطمة على حسابها في إنستغرام صورة لحساب جزائري على تويتر زعمت أنه السبب في حذف أغنيتها. واصفة إياه بالشخص “الحقود”.

وظهرت المغنية المغربية المثيرة للجدل، باكية في عدد من خاصيات ستوري على حسابها في إنستغرام حيث حدّثت متابعيها بتفاصيل ما حدث.