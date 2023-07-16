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دنيا بطمة تنهار في بث مباشر بعد ليلة ساخنة على “خربوشة” في يوتيوب

إدارة يوتيوب رضخت لحملة تبليغات كبيرة في علاقة بحقوق ملكية الأغنية للفنانة دنيا بطمة باسم "خربوشة" ومزاعم إساءة للأمير الجزائري عبد القادر

كتب فهمي الورغمي
دنيا بطمة
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وطن – عاقبت إدارة يوتيوب، المغنية المغربية دنيا بطمة، بسبب الأمير عبد القادر الذي أدرجت صورته في كوفر أحدث أغانيها “خربوشة”.

وفي التفاصيل، يشار إلى أن دنيا بطمة أثارت الجدل بنشرها عبر قناتها على يوتيوب كوفر “خربوشة” الذي يحوي صورة للأمير عبد القادر مع كلمات تندرج ضمن الأغنية توحي بالإساءة إليه.

وهي إساءة قوبلت بانتقادات وتحركات حقوقية وقانونية جزائرية عاجلة، دفعت إدارة يوتيوب لمعاقبة المغنية المغربية.

وتفاجأ جمهور المغنية المغربية بحذف الكوفر، بعد أيام قليلة من نشره بالرغم من المشاهدات الكبيرة التي حققها كليب خربوشة، حيث احتل المركز الخامس ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة الرقمية.

ما علاقة خربوشة بـ “الأمير عبد القادر”

كان للجزائريين دور كبير في حملة التبليغ لحذف الفيديو بسبب الإساءة لأحد رموز الدولة الجزائرية، وأيضا بسبب الإصرار على سرقة التراث الجزائري “المتمثل في خيط الروح على جبين بطمة”، على حد تعبير نشطاء وصفحات جزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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أغنية خربوشة
الجزائريون يبلغون إدارة يوتيوب بضرورة حذف أغنية خربوشة بسبب الإساءة لأحد رموز الدولة الجزائرية وإدارة يوتيوب تستجيب للطلب

يُذكر أن دنيا بطمة كانت قد أطلقت أغنية “خربوشة” بتوزيع جديد، وهي عبارة عن كشكول شعبي مغربي، حيث تصدرت خلال الأسبوع الماضي، “الترند” عبر “تيك توك” عقب تسريبها من طرف طليقها المنتج البحريني، محمد الترك، أثناء ظهوره في بث مباشر.

وعن العلاقة بين الأمير عبد القادر واسم أغنية خربوشة، أكد نشطاء جزائريون أن بطمة “قامت بوضع خيط الروح وصورة الأمير الجزائري” كي تتصدر الترند ويحقق عملها نجاحا، لذلك تعالت الأصوات بالتبليغ عنها لحذف الفيديو بدل انتشاره.

دنيا بطمة منهارة: “فرحة ما كملت”

هي أولى الكلمات التي عبرت عن موقف الفنانة المغربية دنيا بطمة من حذف يوتيوب لأغنيتها الناجحة على مستوى عدد الزيارات.

وشاركت دنيا بطمة على حسابها في إنستغرام صورة لحساب جزائري على تويتر زعمت أنه السبب في حذف أغنيتها. واصفة إياه بالشخص “الحقود”.

وظهرت المغنية المغربية المثيرة للجدل، باكية في عدد من خاصيات ستوري على حسابها في إنستغرام حيث حدّثت متابعيها بتفاصيل ما حدث.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن

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