الأحد, يوليو 16, 2023
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رياضة

حفيظ دراجي يفجر مفاجأة بشأن صفقة رياض محرز والأهلي السعودي

الجدل حول انتقال رياض محرز إلى الأهلي السعودي

كتب باسل سيد
انتقال رياض محرز إلى الأهلي السعودي
النجم الجزائري رياض محرز
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وطن – تستمر حالة الجدل الواسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صفقة النجم الجزائري رياض محرز المحتملة مع نادي الأهلي السعودي قادما من مانشستر سيتي، لتزداد حالة الجدل بما كشفه المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي عند جديد هذه الصفقة.

وكانت عدة تقارير إخبارية تحدثت عن أن رياض محرز، بات أقرب من أي وقت مضى للانتقال لصفوف الأهلي السعودي، وإتمام الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها منذ فترة مع السيتي.

السيتي رفض التفاوض مع صندوق الاستثمارات السعودي

لكن حفيظ دراجي أعلن في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر اليوم، الأحد، أن النادي الإنجليزي الذي يلعب به محرز رفض التفاوض مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ودون ما نصه:”السيتي يرفض التفاوض مع صندوق الاستثمار السعودي بشأن صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي.”

مانشستر سيتي: ساحر العرب لدينا

من جانبه أثار السيتي أيضا جدلا كبيرا بخصوص صفقة رياض محرز، والذي كان في طريقه للأهلي السعودي.

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حيث نشر السيتي، تغريدة بالعربية عبر حسابه الرسمي على تويتر الذي يغرد باللغة العربية أيضا.

ونشر الحساب صورة لرياض محرز، وعلق عليها بالقول:”ساحر العرب لدينا.”

التغريدة التي أثارت الجدل، حيث اعتبرها البعض إشارة على بقاء محرز في صفوف مانشستر سيتي، وفشل صفقة انتقاله للأهلي السعودي.

جدير بالذكر أن صحيفة “الرياضية” السعودية كانت قد أكدت في وقت سابق، أن الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لتأتي تغريدة حفيظ دراجي اليوم وكذلك تغريدة نادي السيتي، لتؤكد فشل الصفقة وبقاء محرز في صفوف مانشستر سيتي.

ويشار إلى أن عقد رياض محرز مع السيتي، يمتد حتى عام 2025.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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