الأحد, يوليو 16, 2023
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حياتنا

حضن وقبلة.. إطلالة لافتة لابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي (شاهد)

كريستيانو جونيور يظهر في الزي السعودي ويتحدث العربية

كتب خالد السعدي
ابن كريستيانو رونالدو
رونالدو وابنه كريستيانو جونيور
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وطن – ضجّت صفحات التواصل الاجتماعي، بصورة حظيت بتفاعل كبير، ظهر فيها كريستيانو جونيور ابن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، وهو يرتدي الزي السعودي (الشماغ).

والتُقطت صورة عفوية جدا، لـ كريستيانو جونيور وهو يحتضن جدته ويقبل رأسها، وشوهدت عليهما معالم السعادة بشكل واضح.

كريستيانو جونيور
كريستيانو جونيور بالزي السعودي ويحتضن جدته

كريستيانو جونيور يمازح صديقه باللغة العربية

وجاء تداول هذه الصورة، بعد أيام قليلة من ظهور لافت لـ كريستيانو جونيور في مقطع فيديو، وهو يمازح أصدقائه في المملكة بشكل طريف، ويتحدث اللغة العربية.

وفي المقطع المتداول، ظهر كريستيانو جونيور وهو يدخل مكانا، يتواجد فيه أحد أصدقائه ويقول له “السلام عليكم حبيبي”، وأخذ يمازحه بشكل عفوي وسط تفاعل كبير من قِبل الحاضرين.

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انتقال رونالدو للنصر أدخله موسوعة جينيس

يُشار إلى أن موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، أصدرت تقريرها السنوي عن اللاعبين الأغلى أجرا في العالم، وقد تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة، عقب انتقاله التاريخي للنصر.

وانتقل رونالدو للنصر قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال حر في شهر يناير الماضي، عقب فسخ عقده مع الشياطين الحمر.

ووقع رونالدو عقدا تاريخيا مع النصر حتى صيف عام 2025، ويحصل في الموسم الواحد يبلغ 200 مليون يورو.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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