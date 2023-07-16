تصنيف أسوأ وأفضل 10 دول لعمل الوافدين لعام 2023 يكشف مفاجأة مدوية عن الكويت!

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وطن – كشف تقرير Expat Insider 2023 عن أسوأ وأفضل 10 دول لعمل الوافدين، ووفقًا للمسح، تعد المكسيك أفضل دولة في العالم للوافدين بينما الكويت هي أسوأ دولة في العالم للوافدين.

والتقرير المذكور، هو مسح شامل للحياة في الخارج، بناءً على تجارب أكثر من 12000 وافد من 171 دولة.

أما العوامل التي بني عليها التقييم فهي:

تعامل السكان مع الاجانب. امكانية اقامة صداقات. ايجاد مكان للإقامة. سهولة التعامل مع ثقافة البلد. مستوى الاجور وفرص العمل. التوازن بين العمل والحياة.

اسوأ 10 دول لعمل الوافدين

الكويت احتلت تصنيف اسوأ 10 دول لعمل الوافدين. النرويج. تركيا. كوريا الجنوبية. المانيا. جنوب أفريقيا. ايطاليا. مالطا. ماليزيا. اليابان.

أفضل 10 دول لعمل الوافدين