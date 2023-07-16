تشكيلة الزمالك اليوم أمام فاركو والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

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وطن- يلتقي فريق الزمالك اليوم أمام فاركو، الأحد، في الجولة ال34 الختامية على منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك أمام فاركو، المقرر إقامتها على ملعب (ستاد القاهرة) الدولي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة الزمالك اليوم أمام فاركو

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

كما وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، المعلق الفلسطيني هشام معمر، عبر شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

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تشكيلة مباراة الزمالك اليوم أمام فاركو

ومن المتوقع أن يلعب المدرب خوان أوسوريو، المباراة أمام فاركو، بتشكيلة أساسية متوقعة، في ختام منافسات الدوري المصري، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد.

دفاع الزمالك: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حاتم محمد (عمر جابر).

مركز الوسط: أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو، إبراهيما نادي، سيد نيمار.

خط الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري.

وكان فريق الزمالك قد تلقى الخسارة الثقيلة أمام غريمه التقليدي الأهلي حامل اللقب لهذا الموسم للمرة ال43 في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المباراة الماضية. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما وخاض الفارس الأبيض 33 مباراة في الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات، فيما تلقى الخسارة في 8 مباريات أخرى.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه الأهلي المتصدر برصيد 78 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس فاركو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة حتى الآن.