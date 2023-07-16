الأحد, يوليو 16, 2023
الرئيسيةالهدهدبعد تعليق نجيب ساويرس.. قضية المصريين الـ10 المعتقلين في السعودية منذ 3...
الهدهد

بعد تعليق نجيب ساويرس.. قضية المصريين الـ10 المعتقلين في السعودية منذ 3 سنوات

تعليق نجيب ساويرس على قضية المعتقلين المصريين في السعودية

كتب فهمي الورغمي
نجيب ساويرس
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
- Advertisement -

وطن – علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على اعتقال عشرة مصريين من النوبة، في المملكة العربية السعودية منذ ثلاث سنوات.

ونشر نجيب ساويرس، عبر حسابه بموقع “تويتر“، مطالبة مركز القاهرة لحقوق الإنسان بإطلاق سراح عشرة مصريين نوبيين محتجزين للعام الثالث لدى السلطات السعودية.

وتساءل ساويرس في تغريدته قائلا: “حد ممكن يقولي إيه التهمة؟”.

قضية النوبيين العشرة في السعودية

يُشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض كانت قد أصدرت حكما في 10 أكتوبر 2022، بالسجن بحق عشرة مصريين نوبيين في السعودية، بعد ثلاث سنوات من القبض عليهم في يوليو 2020، وذلك بتهم تتعلق بالإرهاب والتجمع من دون ترخيص، وفق الدعوى المسجلة ضدّهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى 25 أكتوبر 2019، إذ كانت تعتزم الأسرة النوبية في الرياض تنظيم ندوة للاحتفاء بأبرز النوبيين المشاركين في حرب أكتوبر 1973، ووضَعَ إعلان الندوة صورة المشير طنطاوي، والصول أحمد إدريس وجنود النوبة المشاركين في الحرب.

- Advertisement -
المعتقلين المصريين في السعودية
المعتقلين المصريين العشرة في السعودية

مركز القاهرة طالب بإطلاق سراح المعتقلين العشرة

وفي هذا الصدد، أصدر مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بيانا عبر حسابه في “فيسبوك” جدَّد فيه بالمطالبة بإطلاق سراح عشرة مصريين نوبيين ما زالوا محتجزين للعام الثالث لدى السلطات السعودية فوراً، ودعا إلى تدخُّل السلطات المصرية من أجل إصدار عفو عام عنهم من قبل السلطات السعودية.

وقال المركز إن المصريين العشرة واجهوا محاكمة غير عادلة، على خلفية تهم مختلقة تتعلق بالإرهاب والتجمع من دون ترخيص، مشيرا إلى أن المحكمة حرمتهم من توكيل محامٍ، ورغم أن المحامي المنتدب أقر انتزاع اعترافاتهم في التحقيق بالإكراه، إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك وحكمت بحبسهم بين 10-18 عاما.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

محاكمة الضابط وإدانة الأهالي.. بيان النيابة المصرية عن حادثة مقتل مواطن برصاص الشرطة

الهدهد

أميرة الذهب.. لقطات دراماتيكية توثق سرقة أشهر محل مشغولات في مصر

حياتنا

سرقة الدكتورة يومي في باريس.. الشرطة الفرنسية فضحت كذبتها وتمثيلها! (فيديو)

الهدهد

شتم وزير الداخلية السعودي.. الأمن الكويتي يلاحق المغرد حامد بويابس

حياتنا

ماتت في ليلة الدخلة.. عروس الدقهلية ضحية الجنس العنيف والنزف لساعات (شاهد)

الهدهد

طارق الحبيب يشعل الغضب برسالته لمن يريد خطبة ابنته: “عندها تويتر وسناب راسلوها” (شاهد)

اقتصاد

رويترز: مصر تتوسع في طباعة النقود بدون غطاء مما يغذي التضخم ويضغط على العملة!

تقارير

“القبة الحرارية” ستضرب 7 دول عربية.. بهذه الطريقة تحمي نفسك من مخاطرها 

الهدهد

السعودية تحيل سيدة كويتية كبيرة ومريضة بالسرطان مع أبنائها لمحكمة الإرهاب!

الهدهد

“السعودي جاهل ومتطفل”.. القصة الكاملة لإعلان الخطوط الجوية الذي فجر قنبلة غضب

الهدهد

أدلة لافتة.. هل جسد مسلسل ملك الأرض الكوري شخصية محمد بن سلمان حقا؟

الهدهد

النفيسي يدعو الكويت والسعودية للاستقواء بتركيا: “كي لا تستفرد بنا إيران”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اليويفا يفرض عقوبة مالية على نادي برشلونة لهذا السبب

محاكمة الضابط وإدانة الأهالي.. بيان النيابة المصرية عن حادثة مقتل مواطن برصاص الشرطة

نجمة إباحية تكشف ثدييها في حلبة الملاكمة احتفالاً بفوزها والجمهور في حالة صدمة (شاهد)

واتساب يكشف عن ميزة جديدة..ستعجبك بالتأكيد!

حضن وقبلة.. إطلالة لافتة لابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي (شاهد)

تشكيلة الزمالك اليوم أمام فاركو والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

مريم حسين تحقن مؤخرتها الصغيرة بالفيلر وتوثق العملية (فيديو)

أميرة الذهب.. لقطات دراماتيكية توثق سرقة أشهر محل مشغولات في مصر

من هو اللاعب ديكلان رايس ثاني أغلى صفقات الدوري الإنجليزي؟!

أصالة نصري تثير الغضب بما فعلته بالعلم السوري في تركيا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC