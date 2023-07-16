بعد تعليق نجيب ساويرس.. قضية المصريين الـ10 المعتقلين في السعودية منذ 3 سنوات

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وطن – علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على اعتقال عشرة مصريين من النوبة، في المملكة العربية السعودية منذ ثلاث سنوات.

ونشر نجيب ساويرس، عبر حسابه بموقع “تويتر“، مطالبة مركز القاهرة لحقوق الإنسان بإطلاق سراح عشرة مصريين نوبيين محتجزين للعام الثالث لدى السلطات السعودية.

وتساءل ساويرس في تغريدته قائلا: “حد ممكن يقولي إيه التهمة؟”.

حد ممكن يقولي ايه التهمة ؟ https://t.co/UC5Nv794vg — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 15, 2023

قضية النوبيين العشرة في السعودية

يُشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض كانت قد أصدرت حكما في 10 أكتوبر 2022، بالسجن بحق عشرة مصريين نوبيين في السعودية، بعد ثلاث سنوات من القبض عليهم في يوليو 2020، وذلك بتهم تتعلق بالإرهاب والتجمع من دون ترخيص، وفق الدعوى المسجلة ضدّهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى 25 أكتوبر 2019، إذ كانت تعتزم الأسرة النوبية في الرياض تنظيم ندوة للاحتفاء بأبرز النوبيين المشاركين في حرب أكتوبر 1973، ووضَعَ إعلان الندوة صورة المشير طنطاوي، والصول أحمد إدريس وجنود النوبة المشاركين في الحرب.

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مركز القاهرة طالب بإطلاق سراح المعتقلين العشرة

وفي هذا الصدد، أصدر مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بيانا عبر حسابه في “فيسبوك” جدَّد فيه بالمطالبة بإطلاق سراح عشرة مصريين نوبيين ما زالوا محتجزين للعام الثالث لدى السلطات السعودية فوراً، ودعا إلى تدخُّل السلطات المصرية من أجل إصدار عفو عام عنهم من قبل السلطات السعودية.

وقال المركز إن المصريين العشرة واجهوا محاكمة غير عادلة، على خلفية تهم مختلقة تتعلق بالإرهاب والتجمع من دون ترخيص، مشيرا إلى أن المحكمة حرمتهم من توكيل محامٍ، ورغم أن المحامي المنتدب أقر انتزاع اعترافاتهم في التحقيق بالإكراه، إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك وحكمت بحبسهم بين 10-18 عاما.