بصدر مكشوف.. ريم الرياحي تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور (شاهد)

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وطن – أطلت الممثلة التونسة ريم الرياحي، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بملامح رقيقة وبابتسامتها المعهودة.

وظهرت “ريم” في جلسة تصوير مع المايكب ارتيست التونسي “أيمن” المعروف عبر حسابه على انستغرام باسم “ستيفي أيمن”.

وتألقت الممثلة التونسية ريم الرياحي بلمسة مكياج خفيفة من أيمن مع شفاه باللون الزهري متناسق بشكل ساحر مع أخضر عيونها الجميلة.

وارتدت ريم الرياحي في أحدث ظهور كعادتها فستانا جريئا باللون الأبيض، وكان مفتوحا بشكل لافت من ناحية الصدر.

فضيحة ريم الرياحي الجنسية لم تكسرها

هكذا قال متابعو الفنانة التونسية ريم الرياحي صاحبة الـ 46 عاما بعد أقل من عام تقريباً على الفضيحة الجنسية التي تفجرت تقاصيلها في أغسطس آب الماضي.

وكانت الرياحي اتهمت من قبل زوجها، المخرج التونسي مديح بلعيد، بالخيانة الزوجية بدعوى تلبسها في منزلهما الفحم رفقة شاب آخر لوحدهما.

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وذكرت وسائل إعلام تونسية في وقت لاحق، استنكار ريم الرياحي لما وصفته بـ “الشائعات” التي استهدفت النيل من سمعتها ومسيرتها الفنية الحافلة.