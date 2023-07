اليويفا يفرض عقوبة مالية على نادي برشلونة لهذا السبب

- Advertisement -

وطن- فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عقوبة مالية على نادي برشلونة، بقيمة وصلت 500 ألف يورو، على خلفية الأعداد الخاطئة للتقارير المالية لعام 2022.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الاتحاد الأوروبي فرض غرامة مالية. بقيمة 500 ألف يورو على نادي برشلونة، لاختلاف الأعداد (الأرقام) في التقارير المالية لعام 2022.

وبينت تلك التقارير، بأن الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، أقر العقوبة المالية على النادي الكتالوني، وذلك للإعداد الخاطئة في التقارير المالية لعام 2022. وذلك من خلال طريقة حساب أرباح التخلص من الأصول الغير ملموسة (بخلاف انتقالات اللاعبين)، والتي لا تعتبر دخلاً وفق اللوائح.

ويعاني نادي برشلونة منذ السنوات الثلاثة الماضية من أزمة مالية أثرت عليه في سوق انتقالات اللاعبين، وإبرام الصفقات القوية. لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة والوصول بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما وفشل نادي برشلونة للموسم الثاني على التوالي. تحت قيادة المدرب الإسباني وأسطورة النادي الكتالوني السابق تشافي، في الوصول بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إلا أنه نجح في ذات الوقت على صعيد البطولات المحلية على حساب غريمه ريال مدريد.

ويستعد قسم الخدمات القانونية في نادي برشلونة (البلوغرانا)، من أجل الاستئناف على قرار العقوبة الاقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أمام لجنة الاستئناف.

كما ولم يقتصر عقوبة اليويفا على نادي برشلونة فحسب، بل طال ذلك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي فرض عليه غرامة مالية قدر ب300 ألف يورو. وكونيا سبور التركي ب100 ألف يورو لذات السبب.

FC Barcelona (ESP) was imposed a fine of €500,000 for wrongly reporting, in the financial year 2022, profits on disposal of intangible assets (other than player transfers) which are not a relevant income under the regulations.

UEFA

— Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) July 14, 2023