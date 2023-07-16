الأحد, يوليو 16, 2023
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رياضة

اليويفا يفرض عقوبة مالية على نادي برشلونة لهذا السبب

كتب فارس أبو شيحة
عقوبة نادي برشلونة
عقوبة نادي برشلونة
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وطن- فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عقوبة مالية على نادي برشلونة، بقيمة وصلت 500 ألف يورو، على خلفية الأعداد الخاطئة للتقارير المالية لعام 2022.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الاتحاد الأوروبي فرض غرامة مالية. بقيمة 500 ألف يورو على نادي برشلونة، لاختلاف الأعداد (الأرقام) في التقارير المالية لعام 2022.

عقوبة نادي برشلونة

وبينت تلك التقارير، بأن الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، أقر العقوبة المالية على النادي الكتالوني، وذلك للإعداد الخاطئة في التقارير المالية لعام 2022. وذلك من خلال طريقة حساب أرباح التخلص من الأصول الغير ملموسة (بخلاف انتقالات اللاعبين)، والتي لا تعتبر دخلاً وفق اللوائح.

ويعاني نادي برشلونة منذ السنوات الثلاثة الماضية من أزمة مالية أثرت عليه في سوق انتقالات اللاعبين، وإبرام الصفقات القوية. لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة والوصول بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما وفشل نادي برشلونة للموسم الثاني على التوالي. تحت قيادة المدرب الإسباني وأسطورة النادي الكتالوني السابق تشافي، في الوصول بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إلا أنه نجح في ذات الوقت على صعيد البطولات المحلية على حساب غريمه ريال مدريد.

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رد برشلونة عل عقوبة اليويفا

ويستعد قسم الخدمات القانونية في نادي برشلونة (البلوغرانا)، من أجل الاستئناف على قرار العقوبة الاقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أمام لجنة الاستئناف.

كما ولم يقتصر عقوبة اليويفا على نادي برشلونة فحسب، بل طال ذلك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي فرض عليه غرامة مالية قدر ب300 ألف يورو. وكونيا سبور التركي ب100 ألف يورو لذات السبب.

وأبرم نادي برشلونة 3 صفقات في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي حتى الآن، وهي الألماني إلكاي غوندوغان القادم من مانشستر سيتي، والسنغالي ميكاييل نجور فاي. والإسباني إينيغو مارتينيز القادم كم صفوف أتلتيك بيلباو.

لابورتا رئيس نادي برشلونة
لابورتا رئيس نادي برشلونة

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024، في ال12 من شهر أغسطس/ أوت القادم. حيث سيلتقي الفريق الكتالوني في أولى مبارياته للدفاع عن لقبه أمام خيتافي.

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