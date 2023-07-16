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التحفظ على شركات “أبو هشيمة” ومصادرة أمواله دون إيضاح السبب

السلطات المصرية تصدر قراراً بالتحفظ على أموال رجل الأعمال عبد الله أبو هشيمة وشركته

كتب خالد الأحمد
شركات أبو هشيمة
التحفظ على أموال رجل الأعمال المصري عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة "أبو هشيمة" للمقاولات والاستثمار العقاري
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وطن – قالت وسائل إعلام مصرية إن جهات التحقيق أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المصري عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة، وشركة “أبو هشيمة” للمقاولات والاستثمار العقاري، كما قررت منعه من التصرف في أمواله دون إيضاح الأسباب.

ووفقا لموقع “القاهرة 24“، فقد خاطبت جهات التحقيق البنك المركزي المصري بصدور قرار بالتحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري.

وأشار الموقع إلى أن البنك المركزي خاطب البنوك المصرية من أجل تنفيذ قرار التحفظ على الأموال ومنعه من التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وفقا لما أمرت به جهات التحقيق.

السلطات تمنع رجل الأعمال أبو هشيمة من التصرف في أمواله

وبناءا على هذا القرار لم يعد بإمكان رجل الأعمال عبد الله أبو هشيمة التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أمولًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم في البنوك وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية.

لا علاقة للقرار برجل الأعمال المشهور أحمد أبو هشمية

تجدر الإشارة إلى أن شركات عبد الله أبو هشيمة ليست جزءا من مجموعة شركات أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز ( المولود في 11 يناير 1975 -) وهو رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين، كما تولى رئاسة شركات حديد المصريين وإعلام المصريين حتى يناير 2018 حيث قام ببيع أسهمه.

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وتعود أصول عائلة «أبو هشيمة» لمحافظة بني سويف، حيث أن والد (أحمد أبو هشيمة) هو اللواء حمدي أبو هشيمة الذي انتقل مع أسرته إلى القاهرة من بني سويف، وبعد استقرار الأسرة في القاهرة درس الشاب أحمد أبو هشيمة في مدارس القاهرة حتي تخرج من كلية التجارة بجامعة قناة السويس عام 1996، وكان يعمل (بالواسطة والمحسوبية) خلال سنوات الدراسة الجامعية (4 سنوات) في المصرف العربي الدولي كموظف تحت التمرين.

رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز

وبعد التخرج بدأ في تجارة الحديد وقام بإنشاء شركة لتجارة مواد البناء وشركة حديد المصريين (الخليج سابقا)، والتي تعتبر شركة رائدة في تجارة حديد التسليح وتعمل في السوق المصري لمدة تزيد عن 15 عاما.

خبر هدفه الإلهاء

ورأى محللون للوضع المصري أن نشر خبر مصادرة أموال وشركات عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري بهذا الغموض، وتعمد عدم توضيح الصلة بينها وبين شركات أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز، هو أمر متعمد يستهدف النظام المصري من ورائه بث المزيد من الإلهاء للناس على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدرالقاهرة 24 + تويتر - رصد وتحرير وطن

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