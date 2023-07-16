الأحد, يوليو 16, 2023
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إصابة 3 مستوطنين بالرصاص في عملية خاطفة جنوبي بيت لحم والمقاومة تبارك (شاهد)

عملية إطلاق نار تستهدف مستوطنين في بيت لحم تؤدي إلى إصابة ثلاثة منهم

كتب خالد السعدي
عملية اطلاق نار جنوب بيت لحم
إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار على مفرق تقوع جنوب بيت لحم
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وطن – أصيب ثلاثة مستوطنين جراء عملية إطلاق نار استهدفتهم على مفرق تقوع جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، حسبما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة العبرية، إنّ أحد المستوطنين الثلاثة الذين كانوا في سيارة أصيب بجروح خطيرة، فيما تحدثت مصادر عسكرية إسرائيلية عن أنّ النيران أُطلقت على المستوطنين من داخل سيارة لاذت بالفرار من المكان.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، أن مركبة مسرعة أطلقت النار نحو مستوطن عند حاجز “تقوع”، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان.

تعزيزات عسكرية إسرائيلية

في أعقاب عملية إطلاق النار، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية، كما أغلق كافة الشوارع في المنطقة، وباشر عملية تمشيط واسعة بحثا عن المنفذين.

جاء ذلك في وقتٍ قالت فيه قناة الجزيرة، إنَّ المصابين هم مستوطن وابنتاه، حيث أصيب المستوطن بالرصاص، في حين أن ابنتيه أصيبتا جراء تحطم زجاج السيارة التي كانوا فيها.

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في حين قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز “تقوع” العسكري أسفرت عن 3 إصابات، أحدهما بجراح خطيرة، حيث بلغ عن إصابة طفيفة بشظية رصاصة وثالثة بالهلع.

وأضافت أنه جرى نقل المصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار، إلى مستشفى “شعاري تصيديك” بالقدس المحتلة، ووصفت حالته بأنها غير مستقرة.

المقاومة تبارك العملية

بدورها، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية إطلاق النار في بيت لحم، قائلة إنها تؤكد أن المقاومة لن تتوقف أمام عدوان الاحتلال.

وصرح الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في بيان، بأن المقاومة في الضفة الغربية تواصل ضرباتها ضد المستوطنين، موضحا أن المقاومة تتصاعد وتتمدد ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

كما باركت حركة الجهاد الإسلامي، عملية المقاومة البطولية عند حاجز تقوع، وقالت إنها تأتي ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال.

تصاعد العمليات

وفي الآونة الأخيرة، وتصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل ازدياد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتُظهر إحصاءات أنها منذ مطلع العام الحالي، ارتكبت قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين أكثر من 4073 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلين.

وتتنوع الانتهاكات والاعتداءات بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.

المصدروكالات إخبارية - رصد وتحرير وطن

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