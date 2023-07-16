أميرة الذهب.. لقطات دراماتيكية توثق سرقة أشهر محل مشغولات في مصر

- Advertisement -

وطن – تعرض أشهر محلات الذهب مصر، والذي يُسمى “أميرة الذهب”، لجريمة سرقة وثّقتها الكاميرات من أولها حتى آخرها، في حادثة هي الثانية التي يتعرض لها هذا المحل في غضون شهرين فقط.

وارتكبت جريمة السرقة ثلاث سيدات، دخلّن المحل الذي تملكه المهندسة أميرة حسان، التي تعتبر أشهر بائعة ذهب في مصر، وظهرت ملامح النساء الثلاثة بشكل واضح جدا في كاميرات المراقبة.

وغافلت السيدات الثلاثة، البائع بوهم أنهن يعتزمن شراء مشغولات ذهبية، فواحدة كانت تفاضل بين المشغولات مدعية أنها ستشتري منها، في حين أقدمت الثانية على تنفيذ عملية السرقة، في حين أوهمت الثالثة بأنها تبدي رأيها في المشغولات المزعوم شراؤها.

وسرقت السيدات الثلاثة، خاتمين ذهبيين، أحدهما وضعته السيدة في حقيبتها، والثاني في فمها ثم نقلتها لاحقا إلى حقيبتها، قبل أن تنسحب سريعا رفقة سيدة أخرى.

في حين شوهدت السيدة التي كانت تدعي الشراء، وهي تُخرج كمية كبيرة من النقود من حقيبتها، وأخذت تُحصيها لكنها لم تشترِ شيئا، فيما ظهر أحد الباعة يتحدث إلى زميله الذي كان يتعامل مع “السيدات الثلاث”، وقد دعاه على ما يبدو لتوخي الحذر منهن، لكن التحذير جاء بعدما نجحت عملية السرقة بالفعل.

- Advertisement -

تعليق صاحبة محل أميرة الذهب على سرقة محلها

وكتبت صاحبة المحل: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل الي يسرق شقاء ناس.. ٣ ستات للأسف حراميه سرقوا من محل أميرة الدهب اللي يقدر يوصلهم يتواصل معانا أو يبلغ عنهم واشتروا مننا الصبح للتشويش على السرقة ودي كانت الزياره التانيه للمحل في نفس اليوم”.

جريمة سرقة سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محل أميرة الذهب في مصر للسرقة، ففي مايو الماضي تعرض المحل لسرقة مشغولات ذهبية، من قبل سيدة أظهرتها كاميرات المراقبة بالمحل.

وآنذاك، نشرت أميرة الدهب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك“، صورة لسيدة سرقت حلقًا وحقيبة، ظهرت في كاميرات المراقبة، التي أوضحت وجه السيدة وفعلها وهي تأخذ المشغولات وتخفيها، ثم باشرت عملية الاحتيال وكأنها تريد شراء شيء آخر.

سعر الذهب في مصر اليوم

يُشار إلى أن سعر الذهب في مصر حافظ على استقراره خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد.

وثبت سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) عند مستوى 2185 جنيها للبيع، و2175 جنيها للشراء، وتزامن ذلك مع استقرار سعر الأوقية العالمية عند مستوى 1960 دولار.

في حين بلغ سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم 2497.25 جنيه للبيع، و2485.75 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1872.75 جنيه للبيع، و1864.25 جنيه للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حالة من الثبات عند مستوى 17480 جنيها للبيع، و17400جنيه للشراء.