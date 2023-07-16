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حياتنا

أصالة نصري تثير الغضب بما فعلته بالعلم السوري في تركيا (فيديو)

تعد أصالة من الفنانين السوريين الذين أعلنوا عن معارضتهم للنظام السوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا

كتب رفيف عبدالله
أصالة نصري تثير الغضب بما فعلته بالعلم السوري في تركيا (فيديو)
أصالة نصري
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وطن– أثارت الفنانة السورية أصالة نصري، جدلاً واسعاً بسبب ردة فعلها، بعد تقديم علم سوريا لها على المسرح، في حفلها في تركيا.

وكانت أصالة تحيي حفلاً غنائياً في تركيا في مركز مؤتمرات هاليج بإسطنبول، حين تفاجأت بطفلتين تقدمان لها هدايا معنوية على المسرح.

علم سوريا

في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، تظهر الطفلة الأولى وهي تعطي أصالة عباءة بيضاء مطرزة منقوش عليها باللغة العربية.

وقامت الفنانة السورية بتقبيل الطفلة وارتداء العباءة للحظات تعبيراً عن إعجابها بها.

بينما كانت الطفلة الأخرى تضع علم سوريا حول رقبتها، وقدمته إلى أصالة.

إلا أن أصالة نصري أخذت العلم ببرود، وانحنت قليلاً للطفلة تعبيراً عن شكرها، ثم أعطت العلم لأحد المنظمين فوراً دون أن ترتديه أو تبدي أي رد فعل إيجابي وطني اتجاهه.

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النظام السوري

هذا الأمر عرض أصالة لهجوم المتابعين، فسألت متابعة “ليش ما لبست العلم؟”، ليجيب آخر: “علم النظام السوري”.

لكن آخرون دافعوا عن أصالة مشيرين إلى أنها لم تقصد، وأنها انحنت للطفلة تعبيراً عن سعادتها وامتنانها بالعلم.

أصالة
أصالة نصري

وتعد أصالة من الفنانين السوريين الذين أعلنوا عن معارضتهم لـ النظام السوري، منذ اندلاع الأزمة في سوريا.

وتعرضت أصالة إلى هجوم شرس من بعض زملاءها السوريين المؤيدين للرئيس بشار الأسد، واتهموها بخيانة الوطن. وعلى رأسهم جورج وسوف.

المصدررصد ومتابعة وطن

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