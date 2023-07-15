السبت, يوليو 15, 2023
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رياضة

9 لاعبين في باريس سان جيرمان خارج حسابات إنريكي هذا الصيف

إنريكي يستعد للتخلص من 9 لاعبين في النادي الباريسي في الموسم المقبل

كتب فارس أبو شيحة
لويس إنريكي
لويس إنريكي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، بأن المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان لويس إنريكي، يريد الاستغناء عن خدمات 9 لاعبين في صفوف النادي الباريسي الموسم المقبل.

وقالت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، بأن المدرب الإسباني الجديد إنريكي، قد أبلغ إدارة النادي. بعد حاجته ل9 لاعبين الموسم القادم.

9 لاعبين في باريس خارج حسابات إنريكي

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، الجمعة، “المدرب إنريكي أخرج من حساباته اللاعبين الذين تم إعارتهم خارج النادي الباريسي الموسم الماضي”.

كما وأردفت عن أسماء اللاعبين الذين خرجوا من حسابات نادي باريس سان جيرمان، وهم: ” الأرجنتيني لياندور باريديس، وماورو إيكاردي، والثنائي الفرنسي داجبا وكورزاوا. والهولندي فينالدوم، والألماني داركسلر، والسنغالي عبدو ديالو، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس”.

وختمت، “المدرب السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني إنريكي، لا يريد الاعتماد على المهاجم هوجو إيكيتيكي، الذي انتقل إلى صفوف نادي ريمس صيف العام الماضي”.

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كما وحقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، للموسم الثاني على التوالي وال11 في تاريخ مسيرته الموسم المنصرم.

إنريكي وتولي تدريب باريس سان جيرمان

وكان باريس سان جيرمان قد وقع مع المدرب الإسباني لويس إنريكي. بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، خلفاً للمدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، الذي أقيل بعد تولي تدريب الفريق الفرنسي بموسم واحد فقط.

كما وترك الإسباني لويس إنريكي منصب تدريب المنتخب الإسباني للرجال، عقب خروج من دور ال8 من بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام المغرب بركلات الترجيح.

إنريكي مدرب باريس سان جيرمان
إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

ودرب إنريكي الذي اعتزل الكرة المستديرة في عام 2004، العديد من الأندية خلال مشواره التدريبي، لعل أبرزهم  برشلونة وسيلتا فيغو وروما ومنتخب إسبانيا. قبل أن يوقع هذا الصيف على تولي تدريب باريس سان جيرمان.

المصدروطن + لوباريزيان

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