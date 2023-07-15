السبت, يوليو 15, 2023
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هيا مرعشلي: أكثر من مليون شاهدوا مؤخرتي! (شاهد)

هيا مرعشلي كانت قد تسببت بغضب معجبيها بعد نشرها صورا تبرز مفاتن جسدها يوم وقفة عرفات كمعايدة على متابعيها

كتب سالم حنفي
صور مؤخرة هيا مرعشلي تثير الجدل
الفنانة السورية هيا مرعشلي
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وطن – رغم ان الصور الجرئية عرضتها لانتقاد وهجوم كبير من متابعيها، عادت الفنانة السورية المثيرة للجدل، هيا مرعشلي، للتفخر بصورها التي عايدت بها على متابعيها في عيد الأضحى المبارك.

وكانت هيا مرعشي قد نشرت عبر حسابها على “انستغرام” في وقت سابق مجموعة من الصور الجريئة لها على الشاطئ كمعايدة لها لمتابعيها بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

الجمهور اتهم هيا مرعشلي بتعمد استعراض مؤخرتها
الجمهور اتهم هيا مرعشلي بتعمد استعراض مؤخرتها

وعمدت هيا مرعشلي في يوم عرفة، إبراز مفاتن جسدها، حيث ظهرت مرتدية هوت شورت “جينز”، في حين تعمدت في إطلالتها إلى إبراز مؤخرتها، ما تسبب في الهجوم عليها.

هيا مرعشلي على البحر
هيا مرعشلي على البحر / انستغرام

كما نشرت الفنانة السورية عبر خاصية “الاستوري” حينها أيضا صورة جريئة، بدت فيها عارية الصدر، وترتدي نظارات شمسية، واشتكت فيها من ظهور “حبة” على خدّها الأيمن.

هيا مرعشلي تتفاخر بصورة مؤخرتها

وبعد مرور نحو أسبوعين على نشرها لهذه الصور، عادت هيا مرعشلي لتثير استياء معجبيها، متجاهلة انتقادهم وهجومهم عليها متحدية إياهم بشكل مستفز.

وأعادت هيا مرعشلي نشر البوست السابق الذي ظهرت فيه بمؤخرتها، لتستعرض وتتفاخر بحجم التفاعل على المنشور الذي تسبب بالغضب ضدها.

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وأظهرت الصورة التي نشرتها الفنانة السورية عبر خاصية “ستوري” مشاهدة أكثر من مليون متابع لصورها المثيرة.

المصدررصد وطن - انستغرام

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