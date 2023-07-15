السبت, يوليو 15, 2023
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حياتنا

هبة نور تغطي القليل من جسدها فقط.. الصور حقيقية هذه المرة! (شاهد)

كانت صفحة “نكت سورية” الشهيرة على “فيسبوك“ قد نشرت صورة مسيئة وبذيئة زعمت أنها للفنانة هبة نور

كتب رفيف عبدالله
هبة نور تغطي القليل من جسدها فقط.. الصور حقيقية هذه المرة!
هبة نور
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وطن– لا تزال الفنانة السورية هبة نور، تحتفل بعيد ميلادها، الذي احتفلت به قبل أيام، ولكن هذه المرة بإطلالة أكثر جرأة.

ارتدت هبة نور في الاحتفال الجديد بعيد ميلادها الـ36، هوت شورت أزرق منقوش، وتوب نصف بطن بنفس اللون والنقشة.

هبة نور
هبة تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها
هبة نور
كانت ملابس هبة نور جريئة جداً

ولم تغطي هبة نور من جسدها سوى المناطق الحميمية، في إطلالة لن تنكرها كما فعلت حين ظهرت مثل فتيات الليل قبل أسابيع.

هبة نور
لم تغطي الفنانة السورية سوى صدرها والمناطق الحميمة
هبة نور
أعادت هبة نشر الصور التي شاركها أصدقاءها

صورة مفبركة

وكانت صفحة “نكت سورية” الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، قد نشرت صورة مسيئة وبذيئة زعمت أنها للفنانة هبة نور.

وظهرت هبة نور في الصورة بمظهر جريء جداً، ارتدت فيه “ميني جيب” قصيراً جداً. و”نصف بطن” قصيراً بشكل كبير مفتوحاً من المنتصف كشف ثدييها بطريقة فجة.

هبة نور
صورة مفبركة لهبة

وعلقت الصفحة على الصورة المزعومة بالقول: “الممثلة السورية هبة نور من احد النوادي الليلية في لبنان“.

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هبة نور تتوعد

الصور المتداولة والملفقة للفنانة هبة نور أجبرتها على الرد والتوضيح، متعهّدةً بمحاسبة كل من يقوم بفبركة هذه الصور.

وقالت الفناة السورية في تصريحات على “انستغرام”: “للأسف بعض مستخدمي السوشيال ميديا فاضيين لدرجة انو يركبو صور مزيفة بشكل وقح ومسيء ويقولو الفنانة كذا والفنانة كذا”.

وتساءلت هبة نور: “شو الهدف..قديش فاضيين لدرجة ما عندكم شي يشغلكم ويخليكم تتطورو لا على الصعيد الأخلاقي ولا حتى على الصعيد الشخصي”.

هبة نور
هبة نور تتوعد

وأضافت موجّهةً حديثها لكل من يقوم بتركيب مثل هذه الصور بالقول: “بينزعل عليكم صرحة بس نحنا صرنا بـ2023، بظن الجمهور قادر يميز بين الصورة الحقيقية والمركبة”.

واختتمت قائلة: “أكيد رح يتم محاسبة هاي الصفحات خلال الساعت القادمة بإذن الله”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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