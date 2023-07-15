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مضيفة طيران تكشف 3 أشياء تأكلها المضيفات في الطائرة ولماذا هي بالتحديد!

يوصي موظفو طاقم الطائرة بتناول الأطعمة قليلة الملح والتي ستساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة وتقليل الانتفاخ

كتب أنس السالم
مضيفة طيران 3 أشياء تأكلها مضيفات الطيران دائمًا على متن الطائرة
يوصي موظفو طاقم الطائرة بتناول الأطعمة قليلة الملح
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وطن – كشفت مضيفة طيران 3 أشياء تأكلها مضيفات الطيران دائمًا على متن الطائرة.

ففي حين أن تناول الشوكولاتة ورقائق البطاطس قد يكون مغريًا في رحلة طويلة، فقد أوصى أعضاء طاقم الطائرة بوجبات خفيفة صحية بدلاً من ذلك.

وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست“، يوصي موظفو طاقم الطائرة بتناول الأطعمة قليلة الملح، والتي يقولون إنها ستساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة وتقليل الانتفاخ بعد الرحلة. كما نقلت “ديلي ميل

هل وجبات الطاقم أفضل من وجبات المسافرين أثناء الرحلة؟ إليك الإجابة.. watanserb.com
وجبات الطائرة

بالإضافة إلى الأطعمة منخفضة الصوديوم، يوصي أعضاء طاقم الطائرة أيضًا المسافرين بتناول الأطعمة مثل الجزر أو الكرفس، بالإضافة إلى الفواكه المجففة.

وكانت المكسرات أيضًا في قائمة الأشياء التي يجب تناولها، على الرغم من أنهم اقترحوا تجنب الفول السوداني لأن بعض الركاب قد يكون لديهم حساسية تجاهه.

وأوصى “مايكل رايس”، وهو أحد أفراد طاقم الطائرة في شركة طيران، بتناول الموز. بينما أوصت مضيفة طيران أخرى بأطعمة مثل البيض المسلوق والسمك.

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في هذه الأثناء، شاركت مضيفة طيران سابقة على TikTok أهم نصائحها للحد من الرغبة الشديدة للأكل خلال رحلة طويلة المدى.

كات كمالاني، التي عملت مضيفة جوية لمدة ست سنوات، وضعت قائمة بجميع الأطعمة التي تحافظ عليها في رحلات طويلة.

وقالت كات في مقطع الفيديو: “سواء كنت مسافرًا للعمل أو لعائلتي أو لقضاء إجازة أو للعمل، فهذا ما أحضره في كل مرة.”

يقترح خبراء طعام آخرون على الطائرات تجنب تناول المعكرونة على الطائرات لأنها "لا تسخن جيدًا"
يقترح خبراء طعام آخرون على الطائرات تجنب تناول المعكرونة على الطائرات لأنها “لا تسخن جيدًا”

وأوضحت “كات” أنها تضع طعامها داخل حقيبة معزولة وتضع كيس ثلج فوقها للحفاظ عليها باردةً.

وأضافت: “أولاً ، أتأكد دائمًا من إحضار الخضار وشيء من الفاكهة وبعض الحلويات”.

مثل “مايكل”، كانت وجبات “كات” الخفيفة تعتمد على البروتين للمساعدة في الحفاظ على مستويات الطاقة لديها، حتى أنها تأتي بوصفات منزلية خاصة بها.

يقترح خبراء طعام آخرون على الطائرات تجنب تناول المعكرونة على الطائرات لأنها “لا تسخن جيدًا”، في حين أن لفائف الخبز والسندويشات يمكن أن تكون ثقيلة بالكربوهيدرات وتزيد من الشعور باضطراب خلال الرحلات الجوية الطويلة ، كما يقولون.

المصدرواشنطن بوست - ديلي ميل

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