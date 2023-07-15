ماتت في ليلة الدخلة.. عروس الدقهلية ضحية الجنس العنيف والنزف لساعات (شاهد)

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وطن – فجع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بخبر وفاة “عروس الدقهلية” في ليلة الدخلة جراء تعرضها لنزيف حاد استمر أكثر من 5 ساعات، بسبب عنف زوجها في العلاقة الحميمية في أول عملية جماع بينهما.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن “عروس الدقهلية” ـ كما اشتهرت في الأخبار ومواقع التواصل ـ وتدعى “أسماء. ح” وعمرها 24عامًا، توفيت بإحدى قرى مركز أجا بمحافظة الدقهلية، بعد تعرضها لنزيف حاد أثناء ممارسة العلاقة الحميمة ليلة الدخلة مع زوجها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بعد اتهام أسرتها للعريس بالتسبب في موتها.

عروس الدقهلية أصيبت بنزيف حاد في ليلة الدخلة

وفي التفاصيل التي نقلها موقع (فيتو) فقد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بوفاة العروس محل الذكر. والتي كانت مصابة “بنزيف مهبلي حاد” تسبب في وفاتها.

وبسؤال والد العروس أقر بزواج نجلته من الشاب (كريم) 24 عامًا، والذي يعمل بمهنة “منجد”.

وتابع أنه عقب توجههما للمنزل وقيامه بمعاشرتها حدثت إصابتها وأصيبت بنزيف مهبلي. ثم تركها تنزف أكثر من 5 ساعات حتى ذهب بها للمستشفى.

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وباستدعاء الزوج أقر أنه عقب قيامه بفض غشاء البكارة لزوجته، تعرضت للإصابة وحدث لها نزيف مهبلي حاد وقام بنقلها للمستشفى على الفور.

ومساء اليوم، السبت، شيع العشرات من أهالي قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، جثمان العروس أسماء التي لقيت مصرعها بعد إصابتها بنزيف حاد في ليلة زفافها بسبب العنف المستخدم من قبل الزوج ووفاتها متأثرة بإصابتها التي لحقت بها بعد إيداعها مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.

خرج الجثمان من المسجد الكبير بالقرية بعد أداء صلاة الجنازة على العروس الفقيدة وسط تعالي صرخات ودموع ذويها حزنًا على فراقها.

ومن جانبه أفاد موقع “القاهرة24” بإخلاء سبيل زوج عروس الدقهلية لعدم وجود شبهة جنائية ضده.