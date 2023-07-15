مأساة سوريا: سبب الانفجار الذي قتل 3 أطفال أشقاء ومفارقة لافتة

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وطن – فُجِع السوريون في الساعات الماضية، بفاجعة مصرع ثلاثة أطفال أشقاء، جراء تفجير وقع في أحد المنازل في مدينة إعزاز بمحافظة حلب.

تفاصيل المأساة، استعرضها بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إنّ ثلاثة أطفال أشقاء فارقوا الحياة، في حين أصيبت والدتهم بحروق بالغة، وهم من مهجري مدينة حلب، جراء انفجار أسطوانة غاز.

ومن المفارقة، أنّ الانفجار وقع في منزل عنصر في فرق الإنقاذ في مدينة إعزاز، وجرى نقل الأم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وفيما لا يُعرف سبب الانفجار حتى الآن، إلى أنّه من المُرجح أن يكون ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية، والتي بلغت معدلات غير عادية إثر تغير المناخ.

تحذيرات من طقس حارق في سوريا

وفي سياق متصل، قالت منظمة “منسقو استجابة سوريا”، إن درجات الحرارة لاتزال في ارتفاع مستمر، لتلقي بظلالها على مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، وتزيد من معاناة النازحين المستمرة.

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وأضاف في بيان، الجمعة، أن هناك أوضاعا إنسانية سيئة تواجه النازحين في المخيمات بسبب الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات.

وأشارت إلى تسجيل أكثر من 98 حريقا ضمن المخيمات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، اندلعت نتيجة العوامل المختلفة أبرزها شح المياه الموجودة للتعامل مع الحرائق.

وبحسب البيان، فإنّ أكثر من 811 مخيما يعاني من انعدام المياه اللازمة، إضافة إلى انخفاض مخصصات المياه في باقي المخيمات نتيجة تخفيض الدعم وارتفاع معدل استهلاك المياه، لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي من المتوقع أن تزداد خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا الإطار، أوصت المنظمة السكان بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق، والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام غير الآمن لمواقد الطهي وتسرب الغاز أو حدوث ماس كهربائي في مواد الإنارة.