لماذا يُنصح بعدم القيام بعمليّة تسمير البشرة في مقدمة القوارب البحرية؟

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وطن-حذر جراحو الأعصاب من حدوث كسور في العمود الفقري التي تزداد عند البالغين الذين يقومون بعمليّة تسمير البشرة على مقدمة القوارب في أثناء رحلة بحرية.

وذكر أطباء من مستشفيات مرسيليا في دراسة حديثة، أنه لا شكّ في أن موسم الصيف، يستمتع فيه العديد من المصطافين بشواطئ البحر الأبيض المتوسط، ويشمل هذا الأنشطة المائية الشائعة، مثل: رحلات الزوارق البخارية، والتي تؤدي إلى حدوث عدد كبير من كسور العمود الفقري الصدري. ويبدو أن هذه الظاهرة قد تم التقليل من شأنها ولا تزال آلية إصابتها غير واضحة، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

وفي هذا السياق، أجرى الأطباء دراسة، أرادوا من خلالها وصف الكسور المُبلغ عنها وتحديد كيفية حدوثها، وهكذا قام الخبراء بفحص المعلمات السريرية والإشعاعية والسياقية لجميع حالات كسور العمود الفقري المرتبطة برحلات الزوارق الآلية على مدى 14 عامًا (2006-2020) من بيانات ثلاثة مراكز جراحة أعصاب فرنسية على حدود البحر الأبيض المتوسط.

كسور العمود الفقري: تتأثر النساء أكثر من الرجال

ووفقاً للبيانات، أصيب 79 شخصاً بكسور، وخلال الدراسة لاحظ المؤلفون أن النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال، بمتوسط ​​عمر يبلغ حوالي 45 عامًا. كما يمكن أن نقرأ في النتائج المنشورة في مجلة Journal of Clinical Medicine، أن: “معظم الإصابات أي ما يعادل (88.9٪) شملت المفصل الصدري القطني مع كسور انضغاطية في العمود الفقري. ولوحظت كسور ضغط من النوع A في جميع الحالات. ولوحظت حالة إصابة واحدة في العنصر الفقري الخلفي. ولكن من النادر حدوث عجز عصبي وقدّر ذلك بنسبة ( 7.6٪)”، بحسب ما نقلته “وطن“.

عادة ما يجلس المرضى على مقدمة القارب وتدفعهم موجة في الهواء

أوضح الأطباء في بيان صحفي كجزء من البحث، أن: “الفريق تمكّن من الاتصال بـ 71 مريضًا لمعرفة الظروف الدقيقة لكل حادث. وتبيّن أنه في معظم الحالات، كان المصابون جالسين في مقدمة القارب لتعريض الجسم للأشعة الشمس من أجل القيام بعمليّة تسمير البشرة عندما فاجأتهم موجة غير متوقعة، ما من شأنه أن يدفع الناس إلى الارتفاع في الهواء ثم السقوط على حين غفلة. يمكن أن تكون الصدمات الناتجة عن مثل هذه المواقف عنيفة وبشكل خاص، عندما لا يتوقع الضحايا مثل هذه الحوادث الفجائيّة”.

هذا وحدّد الأطباء أن حوادث القوارب هذه لها عواقب وخيمة (إعاقة). وخلص الأطباء إلى أنه “يجب تقديم توصيات الوقاية والسلامة قبل استخدام زورق آلي من أجل مكافحة هذه الكسور التي يمكن تجنبها”.