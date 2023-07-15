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لحظة وفاة 22 سائحاً بعد انفجار بركان في وجههم.. كاميرا رصدت آخر لحظات حياتهم (شاهد)

الكشف عن لقطات جديدة توثق الحادثة المأساوية خلال محاكمة مالكي الجزيرة

كتب سالم حنفي
ثوران بركان واكاري البيضاء
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وطن – عرضت محكمة نيوزيلندية لقطات جديدة للسائحين في جزيرة واكاري البيضاء الذين قضوا خلال ثوران بركان عام 2019 والذي أودى بحياة 22 شخصًا خلال المحاكمة ضد مالكي الجزيرة ومنظمي الرحلات السياحية.

ووفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تم تصوير الفيديو من قبل واحد من حوالي 18 سائحًا ومرشدًا بالقرب من فوهة البركان النشط في شمال نيوزيلندا قبل ثوانٍ فقط من اندلاعه في 9 ديسمبر 2019.

وبدأ المقطع القصير الذي بث في المحكمة عندما قامت المجموعة بسحب هواتفها لالتقاط صور لبخار رمادي وسحابة رماد انفجرت من البركان.

بينما وقف السائحون في حالة من الرهبة، أدرك أحد المرشدين السياحيين على الفور الخطر الذي كانت عليه المجموعة وبدأ بالصراخ: ‘تعالوا يا رفاق ، اتبعوني. دعنا نذهب”، لينضم إليه سائحا أمريكيا وبدأ بالصراخ للمجموعة “تحركوا ، تحركوا ، تحركوا”.

انفجار بركان جزيرة واكاري البيضاء
مجموعة من السياح قبل انفجار بركان جزيرة واكاري البيضاء

وفاة 22 بينهم 17 أسترالي

وبحسب الفيديو الجديد، بدأ الذعر ينتاب المجموعة التي بدأت بالهرب من فوهة البركان والاختباء خلف صخور كبيرة على أمل إنقاذ أنفسهم مع انتشار السحابة، مما يعرضهم لدرجات حرارة تصل إلى 100 درجة مئوية.

انفجار بركان جزيرة واكاري البيضاء
بداية انفجار بركان جزيرة واكاري البيضاء

ومن من بين 47 شخصًا في الجزيرة ، توفي 22 – من بينهم 17 أستراليًا، وكان كريستال برويت أول أسترالي تأكد وفاته في الانفجار.

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انطلاق المحاكمة

وبدأت يوم الثلاثاء المحاكمة الجنائية ضد العديد من الأطراف المتورطة في تنظيم جولات في الجزيرة.

انفجار بركان جزيرة واكاري البيضاء
السياح قبل الثوران البركاني

ويشمل ذلك مالكي الجزر ، والأخوين أندرو ، وجيمس ، وبيتر بتل، حيث أن البركان مملوك لعائلاتهم منذ عام 1936.

وتم توجيه تهم إلى مالكي الجزر والشركة المنظمة لجولة السياح بأنهم لم يحذروا السياح من مخاطر زيارة البركان.

يشار إلى أن في وقت الثوران، كان البركان تحت مستوى التنبيه البركاني من المستوى الثاني، والذي تم تعريفه على أنه “اضطرابات معتدلة إلى متصاعدة”، مع الإشارة إلى أن أعلى مستوى هو خمسة.

المصدرديلي ميل + تويتر - ترجمة وتحرير وطن

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