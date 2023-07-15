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شتم وزير الداخلية السعودي.. الأمن الكويتي يلاحق المغرد حامد بويابس

الداخلية الكويتية تستنفر ضد الإساءة لوزير سعودي

كتب باسل سيد
المغرد حامد تركي بويابس
المغرد الكويتي حامد تركي بويابس
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وطن – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي لها، أنها “لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة”، في إشارة إلى تغريدة الكويتي حامد تركي بويابس التي أساء فيها، لوزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

وقالت الداخلية الكويتي في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل: “بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء الى احد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة، تؤكد الوزارة أنه تم إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية.”

الداخلية الكويتية تستنفر ضد الإساءة لوزير سعودي

وشدد الوزارة في بيانها الذي طالعته (وطن) “أنها لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.”

وأكدت الوزارة “محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.”

وفي ختام البيان أهابت وزارة الداخلية الكويتية، بالجميع عدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة.

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تغريدة حامد بويابس المسيئة لوزير الداخلية السعودي

ويشار إلى أن التغريدة التي استنفرت الداخلية الكويتية، نشرها المغرد الكويتي حامد تركي بويابس، السبت 15 يوليو، عبر حسابه الرسمي بتويتر، وتطاول فيها على وزير الداخلية السعودية.

وكتب بحسب نص تغريدته التي أرفقها بمقطع فيديو يظهر تهريب مواد تموينية كويتية إلى السعودية:”المدعو عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية السعودي.. أنت بالنسبة نكرة ولا أتشرف بمعرفتك!”

وتابع هجومه على الوزير السعودي:”الذي أعرفهُ يقيناً أن مرتزقة من موظفي جمارك وطنك يُتاجرون بقوت شعب الكويت عبر تهريب رخيص! تفضل..
شاهد معي كيف يتم السماح لتهريب كل هذا القُبح الرخيص لنعم الكويت عليكم!”

وتسببت تغريدة حامد بويابس، في موجة غضب واسعة بين السعوديين الذين شنوا عليه هجوما عنيفا وطالبوا السلطات الكويتية بالتدخل ومعاقبته.

ودفعت الضجة الكبيرة وزارة الداخلية الكويتية للتدخل ونشر البيان التوضيحي الوارد أعلاه.

سبق القبض عليه بعد إساءته لـ آل صباح

جدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض سابقا على المغرد المثير للجدل حامد تركي بويابس، في أكتوبر من العام 2017.

وحدث ذلك وقتها بسبب تغريدات مسيئة ضد آل الصباح أطلقها بويابس، عبر حسابه بتويتر، إضافة إلى تحديه أمن الدولة المنتمي إلى الأسرة الحاكمة بالكويت، بنشر عنوانه كاملا عبر صفحته.

ووقتها شن حامد تركي بويابس، حملة نقد واسعة ضد صفقة أموال ذكر عبر مقطع فيديو أنها تمت بين الحكومة وتجار “مشبوهين”، واتهم فيها مسؤولين بهدر 5 مليارات من أموال الدولة.

وفي عام 2015 أيضا، صدر أمر بحجز المغرد حامد بويابس 10 أيام، لإساءته لولي عهد دبي ووصفه الشعب الإماراتي بـ”التفاهة”.

كما صدر أمر بحسبه في 2014 لمدة 10 أيام بعد تغريدات مسيئة وجهها للأسرة السعودية الحاكمة وللشعب السعودي.

ولا يعرف إذا كان المغرد الكويتي حامد تركي بويابس، يقيم في الكويت حاليا أم لا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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