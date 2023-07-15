السبت, يوليو 15, 2023
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حياتنا

سرقة الدكتورة يومي في باريس.. الشرطة الفرنسية فضحت كذبتها وتمثيلها! (فيديو)

كانت يومي منهارة وتبكي بشدة وتتحدث عن قيمة المسروقات التي فقدتها إضافة إلى سرقة جواز سفرها

كتب رفيف عبدالله
سرقة الدكتورة يومي في باريس.. الشرطة الفرنسية فضحت كذبتها وتمثيلها! (فيديو)
الدكتورة يومي
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وطن– تواجه المودل وخبيرة التجميل اللبنانية المقيمة في السعودية، “يمنى خوري”، المعروفة لدى متابعيها باسم “دكتورة يومي”، أزمة حقيقية بعد أنباء اختلاقها قصة انهيارها وتعرض منزلها للسرقة في باريس.

وكانت الدكتورة يومي، قد تصدرت التريند بعد ظهورها وهي تبكي بطريقة هستيرية إثر تعرض منزلها في باريس للسرقة.

بكاء وانهيار

ونشرت الدكتورة يومي فيديو عبر حسابها على “سناب شات“، توثق به حجم الفوضى التي تركها اللص في منزلها في باريس.

وكانت يومي منهارة وتبكي بشدة وتتحدث عن قيمة المسروقات التي فقدتها، إضافة إلى سرقة جواز سفرها.

وأوضحت يومي أنها غابت لمدة ساعة واحدة عن المنزل، وحين عادت وجدت غرفتها في حالة يرثى لها.

وادعت الدكتورة يومي أن الشرطة ضحكت بعد الحادث، معبرة عن استيائها من الأمر.

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مجرد تمثيلية

لكن يبدو أن كل ما سبق، مجرد تمثيلية من خبيرة التجميل من أجل تصدر التريند فقط.

فقد كشفت حسابات إخبارية سعودية، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على سائق الدكتورة يومي.

الدكتورة يومي
لم يذكر الحساب اسم الدكتورة يومي بالصريح

وبحسب الحسابات، قال السائق في الاعترافات: ” المشهورة أوهمتني بأنها مزحة لوالدتها و طلبت مني العبث بغرفتها.. ولا أعلم عن مقطع إدعائها أنها ضحية سرقة”.

وأكد ناشطون في التعليقات، أنهم علموا من البداية أنها تكذب، وأن بكاءها مجرد تمثيل فقط.

المصدررصد ومتابعة وطن

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