السبت, يوليو 15, 2023
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سرطان المبيض: ما هي المهن التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض؟

تأثير المهن والتعرض للعوامل البيئية على خطر الإصابة بسرطان المبيض

كتب معالي بن عمر
سرطان المبيض
مصففو الشعر وخبراء التجميل والحلاقون هم المهن الأكثر تعرضًا للإصابة بمرض سرطان المبيض
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وطن-يقال إن النساء العاملات في التجارة والتجزئة والبناء وصناعة الملابس أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض.

تم تسجيل حوالي 5348 حالة إصابة جديدة بسرطان المبيض في عام 2023، في فرنسا ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

وبحسب ما ورد في تقريرٍ لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن العوامل البيئية، بما في ذلك تلك المرتبطة بمكان العمل، يمكن أن تزيد من خطر المعاناة من مرض سرطان المبيض. ومع ذلك، فإن القليل من الأبحاث قد قيمت المخاطر المهنية التي تواجهها النساء، وهذا هو السبب في أن باحثين من جامعة مونتريال (كندا) أجروا دراسة في هذا الشأن

في عملهم الذي نُشر في مجلة الطب المهني والبيئي، قاموا بتحليل بيانات من 491 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بسرطان المبيض وقارنوها مع 897 امرأة سليمة. ثمّ، تم جمع معلومات إضافية من جميع المشاركين حول خلفيتهم الاجتماعية والديموغرافية، والتاريخ الطبي، والأدوية الموصوفة، والتاريخ الإنجابي، والوزن والطول، وعوامل نمط الحياة، وتاريخ الميلاد وحياتهم المهنية.

سرطان المبيض
النساء العاملات أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض.

مصففو الشعر وخبراء التجميل والحلاقون سيكونون أكثر عرضة للخطر

وفقًا للبيانات، كانت لدى النساء المصابات بسرطان المبيض مستوى تعليمي أقل،  ويستخدمن موانع الحمل الفموية لفترة أقصر وينجبن عددًا أقل من الأطفال. ووجد المؤلفون أن مصففات الشعر وخبيرات التجميل والحلاقات والخياطات والمطرزات ومندوبات المبيعات والمحاسبات كانوا من بين المهن التي قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المبيض.

ارتبطت حقيقة العمل لمدة 10 سنوات أو أكثر كمصفف شعر أو حلاق أو خبير تجميل بمخاطر أعلى بثلاث مرات، في حين أن حقيقة العمل لمدة 10 سنوات أو أكثر في المحاسبة ارتبطت بخطر مضاعف، و العمل في البناء بما يقرب من ثلاثة أضعاف المخاطر. النتيجة نفسها: ارتبط العمل في صناعة الملابس، بما في ذلك التطريز، بزيادة خطر الإصابة بالمرض بنسبة 85٪، بينما ارتبط العمل في التجارة أو البيع بالتجزئة بمخاطر متزايدة، 45٪ و 59٪ على التوالي، وفق ما ترجمته “وطن“.

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التعرض التراكمي العالي لـ 18 من العوامل المسببة

لوحظت مخاطر متزايدة بأكثر من 40٪ مع التعرض التراكمي العالي (أي 8 سنوات أو أكثر)  أكثر من 18 عاملاً مختلفًا، مثل: “التلك والأمونيا وبيروكسيد الهيدروجين وغبار الشعر والألياف الصناعية وألياف البوليستر والأصباغ العضوية والأصباغ والسليلوز والفورمالديهايد والوقود والمواد الكيميائية الطبيعية في البنزين ومواد التبييض.

كان مصففو الشعر وخبراء التجميل والحلاقون هم المهن الأكثر تعرضًا لـ 13 عاملًا، بما في ذلك الأمونيا وبيروكسيد الهيدروجين والأصباغ العضوية والأصباغ والمبيضات. ومع ذلك، لا يعرف العلماء ما إذا كانت هذه الارتباطات ناتجة عن عامل واحد أو مجموعة من العوامل أو عوامل أخرى في مكان العمل.

إشراك النساء في دراسات السرطانات التي تسببها المهن

قال الطبيبان ميليسا فريسين ولورا بين فريمان من الولايات المتحدة الوطنية معهد السرطان في بيان: “هذا البحث يذكرنا بأنه على الرغم من أن نقص تمثيل النساء في دراسات السرطان المهني – وحتى الاستراتيجيات المحتملة لمعالجة هذه القضية – قد تم الاعتراف به منذ فترة طويلة، لا يزال هناك مجال للتحسين في دراسة المخاطر المهنية للمرأة”.

سرطان المبيض
إشراك النساء في دراسات السرطانات التي تسببها المهن

 

المصدربوركوا دكتور - ترجمة وتحرير وطن

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