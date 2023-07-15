السبت, يوليو 15, 2023
الرئيسيةاقتصادرويترز: مصر تتوسع في طباعة النقود بدون غطاء مما يغذي التضخم ويضغط...
اقتصادالهدهد

رويترز: مصر تتوسع في طباعة النقود بدون غطاء مما يغذي التضخم ويضغط على العملة!

تأجيج التضخم القياسي والضغط على الجنيه المصري: تحليل للوضع الاقتصادي في مصر

كتب شيراز ماضي
التضخم في مصر
موارد مصر المالية تعرضت لضغوط بسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون المتزايدة
- Advertisement -

وطن – أكدت وكالة “رويترز” للأنباء في تحليل لها على أن مصر تخاطر بتأجيج التضخم القياسي وممارسة مزيد من الضغط على الجنيه المصري إذا لم تبطئ توسع المعروض النقدي الذي يقول مصرفيون ومحللون إنه يستخدم لسد العجز المتزايد في الميزانية.

وقالت الوكالة في تحليلها إن أرقام البنك المركزي تظهر أن المعروض النقدي “ن 1” ، والذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري ، قفز بنسبة 31.9٪ في العام المنتهي في نهاية مايو 2023 ، بعد نموه بنسبة 23.1٪ في السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2022. 15.7٪ في السنة المالية 2020/2021.

وأوضحت الوكالة أن هذا التسارع الحاد في نمو المعروض النقدي جاء خلال ثلاث سنوات تعرضت فيها نقاط الضعف الاقتصادية الكامنة في مصر لسلسلة من الصدمات بما في ذلك جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا.

ولفتت إلى أن موارد مصر المالية تعرضت لضغوط بسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون المتزايدة، والتي يحتاج 20 مليار دولار منها إلى إعادة تمويل أو سداد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وعلى الرغم من هذه الضغوط -بحسب الوكالة- ارتفع الإنفاق حيث سعت الدولة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية طموحة بما في ذلك مدن جديدة وتوسيع كبير للطرق مع سعيها للحفاظ على بعض الإعانات من أجل دعم مستويات المعيشة المتدنية.

مشاريع البنية التحتية في مصر
مشاريع البنية التحتية في مصر

وقال التحليل إن وزارة المالية المصرية تتوقع عجزا في الميزانية قدره 824.4 مليار جنيه مصري (26.7 مليار دولار) في السنة المالية 2023/2024 التي بدأت في الأول من يوليو ، ارتفاعا من 723 مليار جنيه في 2022/2023 و 486.5 مليار في 2021/2022.

- Advertisement -

كما أظهرت بيانات الوزارة أنها تتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.07 تريليون جنيه هذا العام من 1.81 تريليون جنيه في 2022/23.

ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إن التوليد السريع لمزيد من الجنيهات لمطاردة كمية أبطأ من السلع والخدمات يؤدي إلى زيادة التضخم وإضعاف العملة بشكل أكبر.

وقال باتريك كوران من تيليمر: “نظرًا لمحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي والقطاع المصرفي الذي يتعرض بالفعل بشدة للديون الحكومية ، فإن الفشل في كبح جماح عجز الميزانية قد يؤدي إلى زيادة تسييل العجز وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر”. .

إعصار التضخم

وأشارت الوكالة إلى تسارع معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى 35.7٪ في يونيو ، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له على الإطلاق في عام 2017، بينما قفز التضخم الأساسي إلى 41٪.

التضخم في مصر
تسارع معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى 35.7٪ في يونيو

انخفاض سعر الصرف

وانخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 وبنسبة أكبر في السوق السوداء، حيث يرى سوق الفوركس الآجل انخفاض الجنيه ا إلى 40 لكل دولار خلال العام المقبل من حوالي 30 الآن.

سبب عجز الميزانية

ويرجع جزء كبير من عجز الميزانية المصرية إلى زيادة الفائدة على الاقتراض المحلي والأجنبي الذي انتشر بشكل كبير خلال السنوات الثماني الماضية.

وقد ساءت فاتورة الفائدة بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2022 ومع إبتعاد المستثمرين عن ديون الأسواق الناشئة.

رفع اسعار الفائدة في مصر
البنك المركوي المصري يفرض زيادة في الفائدة على الاقتراض المحلي والأجنبي

وتتوقع وزارة المالية أن تمتص مدفوعات الفائدة المحلية والخارجية 52.3٪ من الإيرادات في السنة المالية 2023/24.

الاقتراض الحكومي

يقول مصرفيون ومحللون إن الطريقة الرئيسية التي يعمل بها البنك المركزي على توسيع المعروض النقدي هي عن طريق الإقراض المباشر للحكومة ، بما في ذلك عن طريق شراء السندات الحكومية.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن هذا يمكن ملاحظته في “صافي المطالبات على الحكومة” للبنك المركزي ، والتي قفزت إلى 1.48 تريليون جنيه مصري بنهاية مايو 2023 من 1.06 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2022.

تخفيض تصنيف الديون السيادية

يشار إلى أنه على مدى الأشهر الخمسة الماضية ، خفضت موديز وستاندرد آند بورز وفيتش الديون السيادية المصرية، حيث وضعت موديز مصر في مايو/أيار قيد المراجعة لخفض محتمل آخر ، مشيرة إلى التقدم البطيء في مبيعات الأصول.

وسيؤدي تخفيض تصنيف موديز إلى نقل مصر من B3، أو “المضاربة” ، إلى Caa على الأقل ، أو “الوضع السيئ والمعرض لمخاطر ائتمانية عالية”.

المصدررويترز - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

“القبة الحرارية” ستضرب 7 دول عربية.. بهذه الطريقة تحمي نفسك من مخاطرها 

الهدهد

وصلة نفاق من نائب لـ السيسي في البرلمان تثير سخرية واسعة (فيديو)

الهدهد

إيمان البحر درويش حي يرزق.. ابنته حسمت جدل وفاته بعد ترحم الجمهور عليه

الهدهد

إيمان البحر درويش: شعرت بسعادة لحظة القبض على مرسي.. فلاش باك قبل 10 سنوات

حياتنا

جنس وطقوس ماسونية.. مفاجأة عن حفل ترافيس سكوت الشيطاني عند الأهرامات (شاهد)

الهدهد

ضابط شرطة مصري يقتل مواطناً والأهالي يحاصرون القسم والجيش يتدخل (شاهد)

اقتصاد

معجزة يصعب تحقيقها.. الأمل الأخير للسيسي لإنقاذ اقتصاد مصر المنهار

تقارير

“شخرة” إيمان البحر درويش للسيسي ونظامه.. هل كتبت نهايته؟ (فيديو)

الهدهد

ساويرس يظهر مع السوداني في العراق ويعلن عن مشروع عملاق (شاهد)

الهدهد

فيديو مسرب لمحمد أبو العينين من باريس يثير الجدل في مصر

اقتصاد

برلماني مصري ينفجر في وجه حكومة مدبولي.. ما علاقة السعودية؟ (فيديو)

الهدهد

فيديو “مزرعة الحمير” يثير الهلع في مصر.. الذبح والسلخ لا يتوقف

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كابوس تخشاه إسرائيل .. كتائب القسام في جنين تكشف عن عبوة خارقة للدروع (شاهد)

تفاصيل صادمة وراء منع أطفال فلسطينيين من دخول مدينة بريطانية

تغير المناخ يهدد بحرمان العراقيين من وسيلة الترفيه الوحيدة في الصيف الحارق

تعليق لاعب مانشستر سيتي السابق بعد تبرئته من 9 تهم اغتصاب واعتداء جنسي (فيديو)

هل من الممكن إنهاء مرض الإيدز بحلول عام 2030؟

لقطات عصيبة لمحاولة إنقاذ ضحايا قصف مناطق سكنية جنوبي اليمن

طارق الحبيب يشعل الغضب برسالته لمن يريد خطبة ابنته: “عندها تويتر وسناب راسلوها” (شاهد)

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون والتشكيلة

قوات مكافحة الإرهاب الروسية تقتحم أحد المساجد بالأحذية وتستفز المصلين (فيديو متداول)

دنيا بطمة ببدلة رقص هرباً من الأجواء الحارة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC